Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 22 Mart Çarşamba bugün yeni bölümde kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 22 Mart Çarşamba günü bugün gelen yeni bölümde birinci olan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

Bugün 22 Mart Çarşamba günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini belirleyecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi