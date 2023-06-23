22 Haziran 2023 reyting sonuçları! MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Perşembe akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 22 Haziran 2023 Perşembe akşamı reyting sonuçları...

22 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV'de izleyiciyle buluşan "Gülcemal", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada TRT1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada TRT1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz", 3.sırada "Gülcemal" yer aldı.