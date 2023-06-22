22 Haziran Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 22 Haziran Perşembe günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 22 Haziran Perşembe günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

TRT1 YAYIN AKIŞI

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 (Yeni Dizi) Kendi Düşen Ağlamaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 (Yabancı Sinema) İntikam Kurşunu

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:45 Kısmet

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu

22:30 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu

00:45 (Yabancı Sinema) Amerikan Savaş Gemileri

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 (Yerli Sinema) Eltilerin Savaşı

22:30 (Yerli Sinema) Eltilerin Savaşı

00:30 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz