22 Haziran Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 22 Haziran Perşembe günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 22 Haziran Perşembe günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
TRT1 YAYIN AKIŞI
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 (Yeni Dizi) Kendi Düşen Ağlamaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 (Yabancı Sinema) İntikam Kurşunu
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:45 Kısmet
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:45 Kısmet
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu
22:30 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu
00:45 (Yabancı Sinema) Amerikan Savaş Gemileri
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 (Yerli Sinema) Eltilerin Savaşı
22:30 (Yerli Sinema) Eltilerin Savaşı
00:30 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
Kaynak: DEMET CENGİZ