AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

NG Afyon Termal oteldeki festivalin açılış konserinde, ülkenin ilk ve tek bölge orkestrası olan Şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Matteo Hager sahne aldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkadem, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bu yıl festivali gerçekleştirmenin çok zor olduğunu söyledi.

Başkadem, "Bu işi yapabilmek için psikolojik olarak çok çaba sarf ettik. Geçen yıl festivalde bize destek veren Gizem'i depremde kaybettik. Bu geceki konseri ona ithaf ediyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent de "Burada sadece dinletiyle muhatap değiliz. Aslında bir kültür haftası gibi tasarlanıyor program." diye konuştu.

Festival 8 Mayıs'ta sona erecek.