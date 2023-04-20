20 Nisan perşembe yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 21 Nisan Ramazan Bayramı'nın ilk günü hangi programlar var? İşte 21 Nisan Cuma yayın akışı...

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

17:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Postacı

21:45 Tetikçinin Oğlu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Mige Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:10 Ateş Kuşları

08:00 Bu Sabah

10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18.15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

08.30 Bayram Sevinci

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"

15.35 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"

21.40 Türk Sineması ''Bayram Havası''

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi