20 Nisan perşembe yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 21 Nisan Ramazan Bayramı'nın ilk günü hangi programlar var? İşte 21 Nisan Cuma yayın akışı...
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 17:30 Tetikçinin Oğlu
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Postacı
- 21:45 Tetikçinin Oğlu
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Mige Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:10 Ateş Kuşları
- 08:00 Bu Sabah
- 10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 12:00 Kızılcık Şerbeti
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 20:00 Yalı Çapkını
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 22:15 Tuzak
- 08.30 Bayram Sevinci
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"
- 15.35 Gönül Dağı
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"
- 21.40 Türk Sineması ''Bayram Havası''
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi