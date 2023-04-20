Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu
Bursa 16° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 16°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Edirne 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kırklareli 18° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Yalova 18°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Kocaeli 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 14°: Parçalı bulutlu
Aksaray 15°: Parçalı bulutlu
Konya: 15° Parçalı bulutlu
Eskişehir 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kırıkkale 16°: Parçalı bulutlu
Çankırı 16°: Parçalı bulutlu
Kayseri 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yozgat 11°: Parçalı bulutlu
Sivas 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 21°: Parçalı bulutlu
Manisa 22°: Parçalı bulutlu
Aydın 20°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 19° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 21 °: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu yağmurlu
Bursa 17° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 17°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor..
Adana 21°: Hava açık ve yağmurlu
Antalya 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Hatay 19°: Güneşli
Mersin 22°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık olması bekleniyor.
Adıyaman 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Diyarbakır 21° : Parçalı bulutlu
Mardin 16°: Güneşli
Siirt 20°: Hava açık ve yağmurlu
Şanlıurfa 23°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık yağmurlu olması beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kastamonu 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sinop 19°: Parçalı bulutlu
Rize 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 14°: Hava açık ve yağmurlu
Zonguldak 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ardahan 12° : Parçalı bulutlu, muhtemelen ise yer yer yağmur veya sulu kar yağışı
Erzurum 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kars: 14°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Tunceli 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Van 15° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 15° : Hava açık ve yağmurlu
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