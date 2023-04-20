Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu

Bursa 16° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 16°:  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Edirne 20°:  Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 18° :  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Yalova 18°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 14°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 15°:  Parçalı bulutlu

Konya: 15° Parçalı bulutlu

Eskişehir 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırıkkale 16°:  Parçalı bulutlu

Çankırı 16°: Parçalı bulutlu

Kayseri  12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

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Yozgat 11°:  Parçalı bulutlu

Sivas 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 21°:  Parçalı bulutlu

Manisa 22°:  Parçalı bulutlu

Aydın 20°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 19° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 21 °:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu yağmurlu

Bursa 17° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 17°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor..

Adana 21°: Hava açık ve yağmurlu

Antalya 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Hatay 19°: Güneşli

Mersin  22°:  Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık olması bekleniyor.

Adıyaman 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Diyarbakır 21° : Parçalı bulutlu

Mardin 16°:  Güneşli

Siirt 20°: Hava açık ve yağmurlu

Şanlıurfa 23°:  Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık yağmurlu olması beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 13°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 14°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sinop 19°:  Parçalı bulutlu

Rize 15°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 14°:  Hava açık ve yağmurlu

Zonguldak 15°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın  açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 12° : Parçalı bulutlu, muhtemelen ise yer yer yağmur veya sulu kar yağışı

Erzurum 12°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 14°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 18°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Tunceli 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Van 15° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 15° : Hava açık ve yağmurlu

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