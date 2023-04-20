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Hakkari 15° : Hava açık ve yağmurlu

Van 15° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Tunceli 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 14°: Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 12° : Parçalı bulutlu, muhtemelen ise yer yer yağmur veya sulu kar yağışı

Ağrı 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Zonguldak 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 14°: Hava açık ve yağmurlu

Rize 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Amasya: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık yağmurlu olması beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Siirt 20°: Hava açık ve yağmurlu

Adıyaman 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık olması bekleniyor.

Mersin 22°: Hava açık ve yağmurlu

Antalya 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Adana 21°: Hava açık ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor..

Bursa 17° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Balıkesir 21 °: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sivas 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Kocaeli 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Yalova 18°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 18° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Edirne 20°: Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 16°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

İstanbul: 17° Hava açık ve hafif yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.