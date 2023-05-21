Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 21 Mayıs Pazar yayın akışı...
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı
11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı
13.00 Adım Farah
16.15 Yasak Elma
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 EGO
00.00 Yasak Elma
02.15 Gülcemal
04.45 Her Yerde Sen
06.00 Yalnız Kalpler
06.30 Hercai
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.30 Dizi - TV
15.30 Kardeşlerim - 90.Bölüm
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Ateş Kuşları - 16.Bölüm
03.30 Kuruluş Osman - 126.Bölüm
06.00 Güzel Günler
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsun
14.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güzel Günler - Yeni Bölüm
00.15 Aile
02.45 Kızılcık Şerbeti
07.00 Ömer
09.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
10.00 Bir Şansım Olsa
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Yalı Çapkını
16.00 Yalı Çapkını
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yeni Bölüm
23.30 Çöp Adam
02.30 Bir Şansım Olsa
03.30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04.30 Türk Müziği
05.30 Söz
06.00 Doğduğun Ev Kaderindir
08.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
10.00 Yedi Silahşörler
12.30 Survivor Panorama / Canlı
15.15 O Ses Türkiye
20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra/ Canlı
01.30 Yedi Silahşörler
03.15 Gazete Magazin
05.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.10 Ege'nin Hamsisi
08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Şehrime Hoş Geldiniz
13.55 Gönül Dağı
18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.35 Gönül Dağı
04.00 Ege'nin Hamsisi
06.00 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi