Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 21 Mayıs Pazar yayın akışı...

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı

13.00 Adım Farah

16.15 Yasak Elma

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 EGO

00.00 Yasak Elma

02.15 Gülcemal

04.45 Her Yerde Sen

06.00 Yalnız Kalpler

06.30 Hercai

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi - TV

15.30 Kardeşlerim - 90.Bölüm

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Ateş Kuşları - 16.Bölüm

03.30 Kuruluş Osman - 126.Bölüm

06.00 Güzel Günler

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsun

14.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güzel Günler - Yeni Bölüm

00.15 Aile

02.45 Kızılcık Şerbeti

07.00 Ömer

09.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

10.00 Bir Şansım Olsa

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Yalı Çapkını

16.00 Yalı Çapkını

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yeni Bölüm

23.30 Çöp Adam

02.30 Bir Şansım Olsa

03.30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04.30 Türk Müziği

05.30 Söz

06.00 Doğduğun Ev Kaderindir

08.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

10.00 Yedi Silahşörler

12.30 Survivor Panorama / Canlı

15.15 O Ses Türkiye

20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra/ Canlı

01.30 Yedi Silahşörler

03.15 Gazete Magazin

05.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.10 Ege'nin Hamsisi

08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Şehrime Hoş Geldiniz

13.55 Gönül Dağı

18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.35 Gönül Dağı

04.00 Ege'nin Hamsisi

06.00 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi