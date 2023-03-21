21 Mart 2023 Salı bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Salı günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
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10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
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12:45 En Hamarat Benim
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15:45 Taçsız Prenses
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18:00 Yalnız Kalpler
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19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
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20:00 Taçsız Prenses
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23:00 Adım Farah
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
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08:00 Bu Sabah
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10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
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12:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi
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15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18:45 Show Ana Haber
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20:00 Aile
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23:15 Aile (Tekrar)
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07:00 Mesut Yar ile Bugün
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09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
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16:00 Toprak ile Fidan
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17:00 Söz
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18:15 Star Haber
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19:00 Çok Güzel Hareketler 2
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20:00 Gecenin Ucunda
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07:15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Survivor 2023
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12:15 Survivor Panorama
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15:00 Canım Annem
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Survivor 2023
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05:10 Vuslat
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08:45 Bu Toprağın Sesi
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10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
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13:15 Adını Sen Koy
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14:25 Seksenler
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16:55 Yunus Emre
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19:00 Ana Haber
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19:55 İddiaların Aksine
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20:30 Yürek Çıkmazı
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi