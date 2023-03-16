 Bu hikâye, biraz romantik, biraz hüzünlü, Diva’nın varoluşundan gerek biraz da komik. Hikayemiz müzikal hayalleri kuran genç bir Türk oyuncunun yıllar içerisinde Broadway’de tutunması ve sonucunda seçildiği ilk başrolünü içeriyor. 

 

İşte The Diva!

 

The Diva Drag Queen performansını sergilerken anlatıyor kendi hikayesini. Kendinden bahsederken hatırlıyor neler olduğunu, samimi bir sohbet gibi. Bazen dedikodularla, bazen hayatın en sert gerçekleriyle örülü ama oldukça samimi hikayesini dinliyoruz Diva’nın.

 

New York’a ilk gelişi, ilk ilişkisi, son ayrılığı, yeni insanları, annesi, annesine ne kadar güvendiği, en yakın arkadaşı, kısacası Diva’nın devasa ama bir yandan da küçücük dünyası. 

Rengarenk bir dünyanın içerisinde, önündeki yolu yürüyen, hayatını değiştiren bir hayalperest ’in keş kelerle dolu öyküsü. Sonunda siz de keşke demeyeceksiniz belki, nasıl bir hayatı olurdu diye düşüneceksiniz, belki sonra kendiniz için öyle düşüneceksiniz. 

 

İyi seyirler…

 

KÜNYE:

Yapımcı                           : 12 Yapım & Akustikhane

Yazan & Yöneten              : Nebi Birgi 

Müzik & Beste                  : Orkun Zafer Özgelen & Nebi Birgi 

Müzik & Söz Yazarı           : Nebi Birgi 

Müzik & Düzenleme : Mehmet Özen

Sanat Danışmanı              : Zafer Yılmaz 

Yönetmen Yardımcısı       : Elif Özdemir 

Sahne Amiri                      : Nur Yüksel

Dekor Tasarım                  : Emel Ülüş 

Kostüm Tasarım               : Ece Pınar Demirel 

Afiş Tasarım                     : Metin Toplu

Işık Tarım                        : Zafer Yılmaz 

Makyaj                             : Sedanur Öztürk 

OYUNCULAR:

The Diva                           : Nebi Birgi 

Anne                                : Tuğçe Özlü Şentürk 

Kanki                               : Elif Özdemir 

Kız Arkadaş                      : Melisa Taşgın 

ENSEMBLE:

Melisa Taşgın

Anna Shmanko 

Nazin Reyes Alameda 

Can Yücetaş 

ORKESTRA:

Piyano & Klavye                : Orkun Zafer Özgelen 

Davul                               : Bahri Bekil 

Gitar                                : Arda Demirbağ

Bas Gitar                         : İbrahim Gönenç 

Trompet                           : Münif Temizkan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi