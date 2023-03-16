Bu hikâye, biraz romantik, biraz hüzünlü, Diva’nın varoluşundan gerek biraz da komik. Hikayemiz müzikal hayalleri kuran genç bir Türk oyuncunun yıllar içerisinde Broadway’de tutunması ve sonucunda seçildiği ilk başrolünü içeriyor.

İşte The Diva!

The Diva Drag Queen performansını sergilerken anlatıyor kendi hikayesini. Kendinden bahsederken hatırlıyor neler olduğunu, samimi bir sohbet gibi. Bazen dedikodularla, bazen hayatın en sert gerçekleriyle örülü ama oldukça samimi hikayesini dinliyoruz Diva’nın.

New York’a ilk gelişi, ilk ilişkisi, son ayrılığı, yeni insanları, annesi, annesine ne kadar güvendiği, en yakın arkadaşı, kısacası Diva’nın devasa ama bir yandan da küçücük dünyası.

Rengarenk bir dünyanın içerisinde, önündeki yolu yürüyen, hayatını değiştiren bir hayalperest ’in keş kelerle dolu öyküsü. Sonunda siz de keşke demeyeceksiniz belki, nasıl bir hayatı olurdu diye düşüneceksiniz, belki sonra kendiniz için öyle düşüneceksiniz.

İyi seyirler…

KÜNYE:

Yapımcı : 12 Yapım & Akustikhane

Yazan & Yöneten : Nebi Birgi

Müzik & Beste : Orkun Zafer Özgelen & Nebi Birgi

Müzik & Söz Yazarı : Nebi Birgi

Müzik & Düzenleme : Mehmet Özen

Sanat Danışmanı : Zafer Yılmaz

Yönetmen Yardımcısı : Elif Özdemir

Sahne Amiri : Nur Yüksel

Dekor Tasarım : Emel Ülüş

Kostüm Tasarım : Ece Pınar Demirel

Afiş Tasarım : Metin Toplu

Işık Tarım : Zafer Yılmaz

Makyaj : Sedanur Öztürk

OYUNCULAR:

The Diva : Nebi Birgi

Anne : Tuğçe Özlü Şentürk

Kanki : Elif Özdemir

Kız Arkadaş : Melisa Taşgın

ENSEMBLE:

Melisa Taşgın

Anna Shmanko

Nazin Reyes Alameda

Can Yücetaş

ORKESTRA:

Piyano & Klavye : Orkun Zafer Özgelen

Davul : Bahri Bekil

Gitar : Arda Demirbağ

Bas Gitar : İbrahim Gönenç

Trompet : Münif Temizkan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi