Bu hikâye, biraz romantik, biraz hüzünlü, Diva’nın varoluşundan gerek biraz da komik. Hikayemiz müzikal hayalleri kuran genç bir Türk oyuncunun yıllar içerisinde Broadway’de tutunması ve sonucunda seçildiği ilk başrolünü içeriyor.
İşte The Diva!
The Diva Drag Queen performansını sergilerken anlatıyor kendi hikayesini. Kendinden bahsederken hatırlıyor neler olduğunu, samimi bir sohbet gibi. Bazen dedikodularla, bazen hayatın en sert gerçekleriyle örülü ama oldukça samimi hikayesini dinliyoruz Diva’nın.
New York’a ilk gelişi, ilk ilişkisi, son ayrılığı, yeni insanları, annesi, annesine ne kadar güvendiği, en yakın arkadaşı, kısacası Diva’nın devasa ama bir yandan da küçücük dünyası.
Rengarenk bir dünyanın içerisinde, önündeki yolu yürüyen, hayatını değiştiren bir hayalperest ’in keş kelerle dolu öyküsü. Sonunda siz de keşke demeyeceksiniz belki, nasıl bir hayatı olurdu diye düşüneceksiniz, belki sonra kendiniz için öyle düşüneceksiniz.
İyi seyirler…
KÜNYE:
Yapımcı : 12 Yapım & Akustikhane
Yazan & Yöneten : Nebi Birgi
Müzik & Beste : Orkun Zafer Özgelen & Nebi Birgi
Müzik & Söz Yazarı : Nebi Birgi
Müzik & Düzenleme : Mehmet Özen
Sanat Danışmanı : Zafer Yılmaz
Yönetmen Yardımcısı : Elif Özdemir
Sahne Amiri : Nur Yüksel
Dekor Tasarım : Emel Ülüş
Kostüm Tasarım : Ece Pınar Demirel
Afiş Tasarım : Metin Toplu
Işık Tarım : Zafer Yılmaz
Makyaj : Sedanur Öztürk
OYUNCULAR:
The Diva : Nebi Birgi
Anne : Tuğçe Özlü Şentürk
Kanki : Elif Özdemir
Kız Arkadaş : Melisa Taşgın
ENSEMBLE:
Melisa Taşgın
Anna Shmanko
Nazin Reyes Alameda
Can Yücetaş
ORKESTRA:
Piyano & Klavye : Orkun Zafer Özgelen
Davul : Bahri Bekil
Gitar : Arda Demirbağ
Bas Gitar : İbrahim Gönenç
Trompet : Münif Temizkan
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi