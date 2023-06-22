21 Haziran 2023 reyting sonuçları! MasterChef Türkiye All Star, Üvey Anne, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Çarşamba akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki MasterChef Türkiye All Star, Üvey Anne, Benim Güzel Ailem dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba akşamı reyting sonuçları...

21 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Benim Güzel Ailem yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

4 ESRA EROL'DA ATV

5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX

6 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV

7 ATV ANA HABER ATV

8 FOX ANA HABER FOX

9 2012 (Y.S) KANAL D

10 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 ATV ANA HABER ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 GORUMCE (T.S) (TKR) STAR TV

6 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 2012 (Y.S) KANAL D

9 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV

10 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX

6 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV

7 ATV ANA HABER ATV

8 2012 (Y.S) KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D