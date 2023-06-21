21 Haziran Çarşamba Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 21 Haziran Çarşamba günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 21 Haziran Çarşamba günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

TRT1 YAYIN AKIŞI

12:15 Şehirden Uzakta

13:40 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeni Dizi Benim Güzel Ailem

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Yerli Sinema Atla Gel Şaban

00:15 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:00 Yabancı Sinema Bas Gaza

00:55 Üvey Anne

FOX TV YAYIN AKIŞI

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6

22:30 Kısmet

01:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema 2012

23:15 Yabancı Sinema 2012

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Görümce

22:30 Yerli Sinema Görümce

00:30 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:45 Dizi