21 Haziran Çarşamba Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 21 Haziran Çarşamba günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 21 Haziran Çarşamba günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
TRT1 YAYIN AKIŞI
12:15 Şehirden Uzakta
13:40 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeni Dizi Benim Güzel Ailem
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Yerli Sinema Atla Gel Şaban
00:15 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:00 Yabancı Sinema Bas Gaza
00:55 Üvey Anne
FOX TV YAYIN AKIŞI
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6
22:30 Kısmet
01:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema 2012
23:15 Yabancı Sinema 2012
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Görümce
22:30 Yerli Sinema Görümce
00:30 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
Kaynak: HABER MERKEZİ