Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 21 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 22°: Yer yer yağışlı
İzmir 31°: Güneşli
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 29°: Güneşli
Manisa 30°: Güneşli
Karabük 23°: Sağanak yağışlı
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 21°: Sağanak yağışlı
Nevşehir 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Ağrı 27°: Yer yer yağışlı