Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 21 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 22°: Yer yer yağışlı
İzmir 31°: Güneşli
Bursa 27°:   Parçalı bulutlu
Adana 32°:  Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 29°:  Güneşli
Manisa 30°:  Güneşli
Karabük 23°: Sağanak yağışlı
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu 
Bolu 21°:  Sağanak yağışlı
Nevşehir 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı 
Ağrı 27°: Yer yer yağışlı


 

21 Haziran Çarşamba Günü Hava Nasıl Olacak? 21 Haziran Çarşamba Günü Hava Nasıl Olacak?

Kaynak: HABER MERKEZİ