Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 21 Haziran Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 22°: Yer yer yağışlı

İzmir 31°: Güneşli

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Muğla 29°: Güneşli

Manisa 30°: Güneşli

Karabük 23°: Sağanak yağışlı

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 21°: Sağanak yağışlı

Nevşehir 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Ağrı 27°: Yer yer yağışlı



