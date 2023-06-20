Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 21 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 27°: Parçalı bulutlu
Bursa 27°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 27°: Parçalı bulutlu
Edirne 31°: Parçalı bulutlu
Sakarya 27°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu
Yalova 26°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 27°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Konya ve Eskişehir ise parçalı bulutlu olacak.
Ankara 22°: Yer yer yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Konya: 23°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 24°: Yer yer yağışlı
Çankırı 23°: Yer yer yağışlı
Kayseri 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Yozgat 18°: Yer yer sağanak yağışlı
Sivas 18°: Yer yer yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Denizli ve Uşak ise parçalı bulutlu olacak.
İzmir 31°: Güneşli
Manisa 30°: Güneşli
Aydın 32°: Güneşli
Çanakkale 29°: Güneşli
Denizli 29°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 28°: Güneşli
Uşak 24°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Hatay ise güneşli olacak.
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Hatay 31°: Güneşli
Mersin 29°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 31°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 32°: Parçalı bulutlu
Isparta 26°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 31°: Güneşli
Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 33°: Parçalı bulutlu
Mardin 31°: Güneşli
Siirt 33°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 34°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Sinop ve Zonguldak’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.
Amasya 23°: Yer yer yağışlı
Bayburt 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Bolu 21°: Sağanak yağışlı
Giresun 22°: Yağmurlu
Kastamonu 22°: Sağanak yağışlı
Sinop 22°: Parçalı bulutlu
Karabük 23°: Sağanak yağışlı
Ordu 23° : Yağmurlu
Rize 22°: Sağanak yağışlı
Trabzon 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 27°: Yer yer yağışlı
Ardahan 16°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Kars 18°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 27°: Yer yer yağışlı
Tunceli 27°: Parçalı bulutlu
Muş 27°: Parçalı bulutlu
Şırnak 29°: Parçalı bulutlu
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 25°: Parçalı bulutlu