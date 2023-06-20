Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 21 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 27°: Parçalı bulutlu

Bursa 27°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 27°: Parçalı bulutlu

Edirne 31°: Parçalı bulutlu

Sakarya 27°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu

Yalova 26°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 27°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Konya ve Eskişehir ise parçalı bulutlu olacak.

Ankara 22°: Yer yer yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Konya: 23°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 24°: Yer yer yağışlı

Çankırı 23°: Yer yer yağışlı

Kayseri 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Yozgat 18°: Yer yer sağanak yağışlı

Sivas 18°: Yer yer yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Denizli ve Uşak ise parçalı bulutlu olacak.

İzmir 31°: Güneşli

Manisa 30°: Güneşli

Aydın 32°: Güneşli

Çanakkale 29°: Güneşli

Denizli 29°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 28°: Güneşli

Uşak 24°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Hatay ise güneşli olacak.

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Hatay 31°: Güneşli

Mersin 29°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 31°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 32°: Parçalı bulutlu

Isparta 26°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 31°: Güneşli

Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 33°: Parçalı bulutlu

Mardin 31°: Güneşli

Siirt 33°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 34°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Sinop ve Zonguldak’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.

Amasya 23°: Yer yer yağışlı

Bayburt 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Bolu 21°: Sağanak yağışlı

Giresun 22°: Yağmurlu

Kastamonu 22°: Sağanak yağışlı

Sinop 22°: Parçalı bulutlu

Karabük 23°: Sağanak yağışlı

Ordu 23° : Yağmurlu

Rize 22°: Sağanak yağışlı

Trabzon 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 27°: Yer yer yağışlı

Ardahan 16°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Kars 18°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 27°: Yer yer yağışlı

Tunceli 27°: Parçalı bulutlu

Muş 27°: Parçalı bulutlu

Şırnak 29°: Parçalı bulutlu

Van 23°: Parçalı bulutlu

Hakkari 25°: Parçalı bulutlu