Atatürk Anıtı yanında, Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile yabancı dernek temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş, Şelale Meydanı'nda sona erdi.

Yörük göçünü canlandırmak için bazılarının deve üzerinde yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşte, Türk devletlerinden ve bazı ülkelerdeki kardeş şehirlerden gelen heyetler, gösteri grupları ile mehteran takımı yer aldı.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, kortej sonunda sahne aldı.

Belediye Başkanı Yücel, yaptığı konuşmada, 21 yıldır aynı coşkuyla festivali düzenlediklerini belirterek, etkinliğin temasının "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Cumhuriyetleri" olduğunu söyledi.

Dünyada hiç esaret altına girmemiş, özgürlüğün, bağımsızlığın, asaletin, demokrasinin en yüce örneğini simgeleyen Türk devletlerini festivalde bir araya getirdiklerini anlatan Yücel, "Festivalimiz boyunca, dünyanın dört bir tarafına yayılarak birçok devlet kuran Türklerin, Türk dünyasının zengin kültürünü yaşayacak, yaşatacak ve dünyaya tanıtacağız." dedi.

Yücel, festival kapsamında 16 ülkeden 300 kişilik heyeti ilçede ağırladıklarını bildirdi.

Kaymakam Ürkmezer de turizm ve sanat festivali olan etkinliğin aslında Türk kültürünü yansıtan program olarak öne çıktığına dikkati çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman da Türk toplumunun, ekonomisi ve genç nüfusuyla dünyanın geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını ifade etti.

Kültür, sanat, yemek ve fotoğraf sergisi stantlarının kurulduğu festival, 4 Haziran'da sona erecek.

Festivalin ilk günü müzisyen Arslanbek Sultanbekov ve şarkıcı Hadise konser verdi.(AA)