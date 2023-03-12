12 Mart Dünya Glokom Günü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, DSÖ verilerine de atıfta bulunarak önlem alınmaması taktirde bu sayının 2040 yılında 111,8 milyona ulaşacağının altını çizdi. Herkesin glokoma yakalanma riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Göçgil, “Hastalığa yönelik olarak farkındalık oluşturmak gerekiyor. Glokom, sürekli takip ve tedavi gerektiren bir hastalık niteliği taşıyor.” dedi.

Geri dönüşsüz körlüğün başlıca nedenlerinden olan glokomun her geçen yıl artması önemli bir sağlık problemi olduğuna işaret ediyor. Tüm körlük nedenleri arasında yüzde 12,3 ile ikinci sırada yer alan glokomla ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. 12 Mart Dünya Glokom Günü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, önleyici tedbirler alınmadığı ve hastalığa karşı farkındalık oluşmadığı taktirde geri dönülemez görme kayıpları ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ VERİLERİNE GÖRE 2040 YILINDA 111,8 MİLYON KİŞİ GLOKOM HASTALIĞINA YAKALANABİLİR

Dünya genelinde 70 milyon insanın glokom hastası olduğunu ve 6.5 milyon insanın da glokom yüzünden görmesini yitirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, DSÖ’nün raporuna da atıfta bulunarak, “Dünya Sağlık Örgütü’ nün yayınladığı bir raporda 2020 yılında dünyada 40-80 yaş arası 76 milyon kişide glokom hastalığı olduğu bildirilmiştir. Bu rakamın 2030 yılına gelindiğinde 95 milyona çıkması ve önlem alınmaması halinde 2040 yılında hastalığın 111,8 milyon kişide görülmesi beklenmektedir.” dedi.

GÖZ İÇİ BASINÇ ARTIŞI RİSK TAŞIYOR

Glokomun, gözün retina tabakasında, retina gangliyon (sinir hücresi grupları) hücrelerinin tahrip olması sonucu, ilerleyici görme alanı kayıplarına neden olan bir optik sinir (görme siniri) hastalığı olduğunu söyleyen Prof Dr. Nur Acar Göçgil, “Göz içi basınç artışı, glokomun oluşmasında ve ilerlemesinde risk taşıyor. Hastalık tedavi edilmezse, bu basınç artışı görme sinirini daha fazla etkileyerek körlüğe kadar giden görme kayıplarına sebep olabiliyor.” Şeklinde konuştu.

EN SIK GÖRÜLEN GLOKOM TİPİ, PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM

Glokomun, primer açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere iki farklı tipi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Göçgil, “Yaygın bir hastalık olan glokomun en yaygın görülen tipi primer açık açılı glokomdur. Göz içi basıncı, normal aralık diye kabul ettiğimiz 10-21 mmHg’den yüksektir. Sıklıkla hastada bir şikayet oluşturacak kadar yükselmeyebilir ve hastada bir belirti genellikle olmaz. Göz içi üretilen sıvının dışa akımında bir sorun mevcuttur ve giderek aylar, yıllar içerisinde görme sinirinde kalıcı hasar oluşur. Hastalar göz doktoruna başvurmadığı sürece glokom olduklarından habersizdir. Daha az sıklıkta normal tansiyonlu glokomu görmekteyiz. Burada da adından da anlaşılacağı gibi göz tansiyonu normal sınırlar içinde olmasına rağmen görme sinirinin beslenmesi, dolaşımındaki bozukluğa bağlı hasar gelişmektedir. Hastalarda yine bir belirti görülmez. Çok daha nadir gördüğümüz ve ‘akut açı kapanması’ adını verdiğimiz glokom tipinde ise gözün içerisinde salgılanan göz içi sıvı (aköz hümör) dışa akımında ani tıkanma ve drenaj sistemine ulaşamaması sonucu göz tansiyonu hızla çok yükselmektedir. Bu glokom tipinde ancak hasta ciddi şikayetlerle sıklıkla acilen doktora başvurur. ” açıklamasında bulundu.

“HERKES GLOKOM OLMA RİSKİ TAŞIYOR”

Erken tedavi ile glokoma ilişkin görme kaybının yaklaşık yüzde 90'ının önlenebilme şansının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Göçgil, “Hastalığa yönelik olarak farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ailede glokom hastalığı geçmişinin bulunması, ilerleyen yaş, özellikle 60 yaş üstü kişiler, hipertansiyon hastaları, yüksek derece miyopik kırma kusuru olan kişiler genel risk grubunda olmakla birlikte aslında herkes glokom olma riskini taşımaktadır. Glokom şüphesi olan veya glokom riski yüksek olarak adlandırılan hastaların göz doktoruna düzenli olarak gitmesi önemlidir. Glokom, sürekli takip ve tedavi gerektiren bir hastalık niteliği taşıyor.” uyarısında bulundu.

“GÖZ TANSİYONU İLE GLOKOM BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI”

Göz tansiyonu ile göz tansiyon hastalığı yani glokomun birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, Göz tansiyonu ile göz tansiyon hastalığı (glokom) birbirinden ayırt edilmelidir. Her göz tansiyonu yüksek olan hasta glokom mudur? Değildir. Glokom dediğimizde, göz içi sıvısının yeteri kadar dışa çıkamaması sonucu göz içinde birikmesi, basıncın artışı ve görme siniri üzerinde hasarın başlamasını anlıyoruz. Göz tansiyonunun yüksek olması glokom riskini artırır ve görme sinirinde hasara neden olup olmadığı ileri tetkiklerle incelenmelidir. Bu nedenle sadece göz tansiyonunu ölçtürmek glokomu tespit etmek için yeterli değildir. Sonuç olarak, göz tansiyonunun yüksek olması glokom hastalığı için bir risk faktörüdür. En etkili tedavinin erken teşhis olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Glokom ömür boyu takibi gereken bir hastalıktır. Göz tansiyonu düştü diye rutin kontrollerin ve analizlerin yapılması bırakılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ