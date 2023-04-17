Elder Scrolls VI

Bethesda'nın büyük başarılar elde eden serisi Elder Scrolls'un altıncı oyunu, oyuncuların büyük bir merakla beklediği projelerden biri. Serinin önceki oyunları gibi açık dünya ve RPG öğeleri içerecek olan Elder Scrolls VI, büyülü ve fantastik bir dünyada geçiyor.

Starfield

Bethesda'nın uzun zamandır beklenen yeni oyunu Starfield, bilim kurgu ve RPG türlerini bir araya getiren bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyuncuların uzayda keşfe çıkacağı ve karmaşık hikayelerle karşılaşacağı bu yeni oyun, 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Dragon Age 4

BioWare tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan Dragon Age serisinin dördüncü oyunu, 2024 yılında oyuncularla buluşmayı hedefliyor. Serinin önceki oyunları gibi, oyuncuların kararlarına ve etkileşimlerine dayalı zengin bir hikaye sunan Dragon Age 4, fantastik bir dünyada geçiyor.

Project Mara

Ninja Theory tarafından geliştirilen Project Mara, korku ve gerilim türündeki oyunlara yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Oyuncuların gerçekçi ve etkileyici bir deneyim yaşaması için geliştirilen bu oyun, akıl sağlığı ve gerçeklik kavramları üzerine odaklanıyor.

Fable 4

Lionhead Studios'un başarılı serisi Fable'ın dördüncü oyunu olan Fable 4, Playground Games tarafından geliştiriliyor. Açık dünya ve RPG öğelerini bir araya getiren Fable 4, serinin önceki oyunlarındaki mizahi ve fantastik öğeleri de bünyesinde barındırıyor.

Bu oyunlar ve daha fazlası, 2024 yılında oyuncuları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Yeni teknolojiler ve grafik motorlarıyla desteklenen bu oyunlar, oyunculara unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor. İlerleyen aylarda daha fazla oyunun duyurulması ve detayların paylaşılması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ