Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni 2024 model Tacoma pick-up'ını tanıttı. Sert bir görünüme sahip olan ve Türkiye'deki Hilux modelinin kardeşi olan bu araç, önceki modellerinden çok daha teknolojik bir yapıya sahip.

2024 Toyota Tacoma, iki farklı tasarımla sunuluyor. İlk tasarımda, Toyota'nın yazılı olduğu logo ve LED farları bulunan bir ön tasarım yer alıyor. Bu modelde, 18 inçlik jantlara sahip 33 inçlik lastikler bulunuyor. Diğer model ise sınırlı sayıda üretilecek ve markanın genel logosunu, krom ızgarayı ve tamponu ile farklılaşıyor. Her iki modelin arka tasarımı aynı olup, dikey aydınlatma ve arka kapağın açılmasını sağlayan bir buton bulunuyor. Ayrıca, arka alanın ihtiyaca göre özelleştirilebildiği belirtildi.

İç mekan tasarımında da seçenek sunan Toyota, standart modelde 7 inçlik gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik ekran sunarken, diğer modelde 14 inçlik multimedya ekranı ve 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor. Her iki modelde de kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay, kablosuz şarj, 10 hoparlörlü JBL marka hoparlör seti ve Toyota Safety Sense 3.0 gibi teknolojik özellikler mevcut.

Yeni nesil uyarlanabilir hız sabitleyici, ilk kez bu modelde kullanıldı. Bu özellik, aracın kamera ve sensörlerini kullanarak en hafif virajlarda bile aracın en uygun durumda olmasını sağlıyor.

Arazi koşullarına bağlı olarak özel sürüş modlarına da sahip olan 2024 Toyota Tacoma, en iyi sürüş deneyimini sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, araçta kullanılan motor seçenekleri de dikkat çekiyor. SR ve SR5 modellerinde, sırasıyla 228 beygir güç ve 330 Nm tork ile 270 beygir güç ve 420 Nm tork sunan turboşarjlı 2.4 litrelik dört silindirli motor bulunuyor. Otomatik şanzıman ile bu değerler 278 beygir güç ve 430 Nm torka çıkabiliyor.

Toyota ayrıca, ilk kez Tacoma modelinde hibrit motor seçeneğini de sunuyor. Turboşarjlı 2.4 litrelik motoruna eklenen 48 beygirlik elektrik motoru, toplam gücünü 326 beygire ve torkunu 630 Nm'ye çıkarıyor. 2024 Toyota Tacoma'nın bu güçlü ve teknolojik özellikleri, onu arazi araçları arasında önemli bir yerde konumlandırıyor.

Yenigün Haber Merkezi