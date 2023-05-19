Standart i-FORCE turboşarjlı 2,4 litrelik dört silindirli motor, 278 beygir gücü, 317 lb.-ft üretir. tork.

Mevcut i-FORCE MAX turboşarjlı 2,4 litrelik dört silindirli hibrit aktarma organı 326 beygir güç, 465 lb.-ft üretiyor. tork.

Tamamen yeni Trailhunter, ARB, Old Man Emu ve RIGID'in en son entegre arazi ekipmanı ile sıfırdan inşa edilmiş, fabrikada geliştirilmiş bir karaya iniş teçhizatıdır.

Baja'dan ilham alan TRD Pro, gelişmiş arazi sürüş kontrolü ve konforu için segmentinde bir ilk olan IsoDynamic Performance Seat'i piyasaya sürüyor.

Tacoma, gelişmiş iç işlevsellik ve kargo kapasitesi için yeni XtraCab uzun yatak konfigürasyonunu ekliyor