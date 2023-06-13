2024 Toyota C-HR, videoda karartılarak gösterilmiş olsa da genel hatlarını gözler önüne seriyor. Model, önceki versiyonun popülerliğini Türkiye'de de sürdürecek gibi görünüyor. Ayrıca yeni C-HR modelinin 26 Haziran tarihinde tanıtılacağı belirtildi.

Teaser videoda belirgin olarak görülen LED stop lambaları, yeni C-HR'ın arka tarafını tamamen saran bir özellik olarak dikkat çekiyor. 3 sıra LED ışığın ortada birleştiği ve Toyota C-HR yazısının belirdiği görülüyor. Bu görüntüler, birkaç ay önce tanıtılan konsept otomobile çok benzediğini gösteriyor.

Videonun genel olarak incelenmesi, C-HR'ın tam olarak gran coupe mi yoksa SUV mu olduğunu anlamayı biraz zorlaştırıyor. Toyota'nın bu durumu tüm C-HR modellerinde koruduğunu ve yeni modelde de bu durumun devam ettiğini görmek mümkün.

Aracın konsept tasarımında, sivri bir ön burun ve incelen sütunlar görülüyor. Bu, önceki modelin temel alındığını ve üzerinde değişiklikler yapıldığını düşündürüyor. Ayrıca motor seçenekleri de tasarımdan sonra dikkat çeken diğer bir özellik.

Yeni C-HR modeli, tamamen farklı bir tasarımın yanı sıra, Toyota'nın bir plug-in hibrit versiyonunu da sunacak. Toyota, Avrupa'da üretilen pillerle donatılmış bir PHEV seçeneğini sunarak bu büyük değişikliği duyurdu. Bu yeni model, standart hibrit versiyonuyla birlikte satışa sunulacak.