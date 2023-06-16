2023’ün En Çok Satan Akıllı Telefon Akıllı telefonlar, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 2023'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası belli oldu. Rakamlara göre, bu dönemde en çok satan marka Samsung oldu. Samsung, 2023'ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarında %24,6'lık paya sahip oldu.

Samsung Liderliğini İlan Etti

Samsung, çeyrek bazında pazar payını %5,5 artırdı, ancak bir önceki yıla göre %16,7 azaldı. Ancak, Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonlarının satışlarında görülen artışla bu gerileme telafi edildi ve lider konumunu korudu.

Apple İkinci Sırada

Listenin ikinci sırasında ise %21,3 pazar payı ile Apple bulunuyor. Apple'ın pazar payı, çeyreğe göre %27,5 ve yıllık bazda %11,9 düştü. Ancak, bu düşüşe rağmen Apple, satış listesinde ikinci sırada yer aldı.

Diğer Markalar

Listede üçüncü sırada ise %10,7 pazar payı ile Oppo bulunuyor. Bu markayı, %10,6 ile Xiaomi ve %8 pazar payı ile Vivo izliyor. Küresel ekonomik gerileme, 2023'ün ilk çeyreğinde akıllı telefon markalarının çoğunun gerilemesine neden oldu. Bu durum sadece Samsung'u değil, hemen hemen tüm markaları etkiledi.

2023 ilk çeyrek verilerine göre markaların pazar payları ve çeyreklik değişimleri şöyle:

Samsung: %24.6, %5.5 artış

Apple: %21.3, %27.5 düşüş

Oppo: %10.7, %17 düşüş

Xiaomi: %10.6, %27.4 düşüş

Vivo: %8, %14.2 düşüş

Bu veriler, akıllı telefon markalarının rekabet içinde olduğunu ve pazarın sürekli değişim ve gelişim halinde olduğunu gösteriyor. Ancak, Samsung'un liderliği ve Apple'ın ikinci sıradaki konumu, bu markaların pazardaki güçlü pozisyonlarını koruduklarını gösteriyor.