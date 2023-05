Netflix, Virgin River 5. sezon, Love is Blind 5. sezon, Big Mouth 7. sezon, The Crown 6. sezon ve daha fazlası dahil olmak üzere 2023'te çıkacak bir dizi yeni Netflix dizisini duyurdu.

2023, Netflix dizileri için bugüne kadarki en iyi yıllardan biri olacak! Yılın ilk ayları geride kaldıysa bile şimdiden damgasını vuran pek çok yeni hit var.

Yıl, en sevdiğimiz orijinal dizilerin birçoğunun geri dönüşünü ve hayranların hayran olduğu pek çok yeni başlığı öne çıkardı. İster romantik dramaları seven biri olun, ister yepyeni bir aksiyon şovuna diş atmayı tercih eden biri olun, ister akıllara durgunluk veren bir bilim kurgu başlığından zevk almayı tercih eden biri olun, kesinlikle sokağınızda bir şeyler var!

Ginny & Georgia 2. sezonun Ocak 2023'teki ilk çıkışından bu yaz Manifest 4. sezon 2. bölümün merakla beklenen galasına kadar, 2023'te yolda olacağı onaylanan tüm Netflix şovları burada!

En iyi Netflix dizileri 2023'te Netflix'e geliyor

Ginny & Georgia, ekranlarımıza geri dönmek için kesinlikle tatlı zamanını aldı, ama umursamıyoruz çünkü ikinci sezon kesinlikle aklımızı başımızdan aldı. Şimdi ise Netflix'in diziyi üçüncü sezon için yenilemesini beklemeye devam ediyoruz.

Ginny & Georgia 2. sezonun Ocak ayında yayınlanmasının ardından, That '90s Show kısa süre sonra ayın ilerleyen saatlerinde izledi. Durum komedisi yeniden başlatması, ikinci sezon için şimdiden yenilendi. Şubat, You 4. sezon 1. bölüm ve Outer Banks 3. sezonun başarılı yayınlarını gördü, Mart ise You 4. sezonu bitirdi ve yeni gişe rekorları kıran aksiyon-gerilim filmi The Night Agent'ı piyasaya sürdü.

Beef, The Diplomat, Firefly Lane 2. sezon 2. bölüm, Sweet Tooth 2. sezon, Queen Charlotte, FUBAR ve XO, Kitty'nin prömiyerleriyle 2023 İlkbaharı yılın şimdiye kadarki en heyecan verici çıkış pencerelerinden biri olabilir. Manifest ve Never Have I Ever'in son bölümlerinin her biri yaz telaşını Haziran başlarında başlatıyor. Hatta Netflix şimdiden Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında merakla beklenen dizilere sahip!

Daha fazla uzatmadan, işte 2023'te yayınlanacak en iyi Netflix dizileri:

Ocak 2023

İplere Karşı (25 Ocak)

Bake Squad 2. sezon (20 Ocak)

Bling Empire: New York (20 Ocak)

Kopenhag Kovboyu (5 Ocak)

Fauda 4. sezon (20 Ocak)

Ginny & Georgia 2. sezon (5 Ocak)

Junji Ito Maniac: Japon Masalları (19 Ocak)

Kaleydoskop (1 Ocak)

Kings of Jo'Burg 2. sezon (27 Ocak)

Kung-Fu Panda: The Dragon Knight 2. sezon (12 Ocak)

Lockwood & Co. (27 Ocak)

MADOFF: The Monster of Wall Street (4 Ocak)

Mumbai Mafia: Police vs The Underworld (6 Ocak)

Düdüklü Tencere (6 Ocak)

Prenses Gücü (30 Ocak)

Ragnarok 2. sezon rekoru (26 Ocak)

Temsil (20 Ocak)

Sexify 2. sezon (11 Ocak)

Şahmaran (20 Ocak)

Sky Rojo 3. sezon (13 Ocak)

That '90s Show (19 Ocak)

Dünyanın Kralları (4 Ocak)

Yetişkinlerin Yalancı Yaşamı (4 Ocak)

The Makanai: Cooking for the Maiko House (12 Ocak)

Kardan Kız (27 Ocak)

The Way of the Househusband 2. sezon (1 Ocak)

Vikings: Valhalla 2. sezon (12 Ocak)

Vinland Saga 2. sezon (9 Ocak)

Ölü Kadın (5 Ocak)

Workin' Moms 7. sezon (3 Ocak)

Şubat 2023

Freeridge (2 Şubat)

Babam Ödül Avcısı (9 Şubat)

You 4. Sezon 1. Bölüm (9 Şubat)

Love is Blind: After the Altar 3. sezon (10 Şubat)

Mükemmel Eşleşme (14 Şubat)

Tam Hız (15 Şubat)

Afrika Kraliçeleri: Njinga (15 Şubat)

Aggretsuko 5. sezon (16 Şubat)

Upshaws 3. bölüm (16 Şubat)

Murdaugh Cinayetleri: Bir Güney Skandalı (22 Şubat)

Outer Banks 3. sezon (23 Şubat)

Formula 1: Drive to Survive 5. sezon (24 Şubat)

Çok Sıcak: Almanya (28 Şubat)

Mart 2023

Sex/Life 2. sezon (2 Mart)

Sırada Moda 2. sezon (3 Mart)

You 4. sezon 2. bölüm (9 Mart)

Zafer 2. bölüm (10 Mart)

Son (10 Mart)

Shadow and Bone 2. sezon (16 Mart)

Ajan Elvis (17 Mart)

Dans 100 (17 Mart)

Waco: Amerikan Kıyameti (22 Mart)

Gece Ajanı (23 Mart)

Love is Blind 4. sezon (24 Mart)

NYC Acil Durumu (29 Mart)

Kararsız (30 Mart)

Nisan 2023

Savaş Denizcisi (5 Nisan)

Sığır eti (6 Nisan)

Transatlantik (7 Nisan)

Florida Adamı (13 Nisan)

Diplomat (20 Nisan)

Hint Çöpçatanlık sezon 3 (Nisan 21)

Eden 2. sezona hoş geldiniz (21 Nisan)

Workin' Moms 7. sezon (26 Nisan)

Firefly Lane 2. sezon 2. bölüm (27 Nisan)

Sweet Tooth 2. sezon (27 Nisan)

Mayıs 2023

Yahudi Çöpçatanlık (Mayıs 3)

Kraliçe Charlotte: Bir Bridgerton Hikayesi (4 Mayıs)

Kara Şövalye (12 Mayıs)

Mulligan (12 Mayıs)

Queer Eye 7. sezon (12 Mayıs)

Sonsuza Kadar McGregor (17 Mayıs)

XO, Kitty (18 Mayıs)

LEGO Friends: Heartlake Hikayeleri (23 Mayıs)

Ultimatum: Queer Love (24 Mayıs)

FUBAR (25 Mayıs)

Haziran 2023

Manifest 4. sezon 2. bölüm (2 Haziran)

Arnold (7 Haziran)

Never Have I Ever 4. sezon (8 Haziran)

Human Resources 2. sezon (9 Haziran)

The Witcher 3. sezon 1. cilt (29 Haziran)

Temmuz 2023

The Witcher 3. sezon 2. cilt (27 Temmuz)

Ağustos 2023

Heartstopper 2. sezon (3 Ağustos)

Ağrı kesici (10 Ağustos)

Upshaws 4. bölüm (17 Ağustos)

Eylül 2023

Virgin River 5. sezon (7 Eylül)

Love is Blind 5. sezon (TBA)

Top Boy 3. sezon (TBA)

Ekim 2023

Kasım 2023

Göremediğimiz Tüm Işık (2 Kasım)

Kalamar Oyunu: Zorluk (TBA)

Netflix dizileri 2023 sonbaharında geliyor

Mayıs 2023'te Netflix, aşağıdaki programların 2023 sonbaharında yayınlanacağını doğruladı, ancak yayın ağı henüz yayın tarihlerini açıklamadı.

Big Mouth 7. sezon

The Crown 6. sezon

Seks Eğitimi sezon 4

Sunset 7. Sezonu Satmak

OC 2. sezon satışı

Mavi Gözlü Samuray

Usher Evi'nin Düşüşü

Griselda

patlayan yavru kedi

Yok edilmiş

Neon

Vince Staples Gösterisi

Hayatta Kalma Cenneti

Berlin

Tatlı Ev sezon 2

elit sezon 7

Gyeongseong Yaratık

Netflix şovları 2023'te gelmeye devam edecek

İşte 2023'te yeni sezon yayınlaması beklenen ancak şu anda resmi bir çıkış tarihi olmayan Netflix dizilerinin kısa bir listesi:

Bridgerton 3. sezon

Emily Paris'te 4. sezon

One Piece (canlı aksiyon serisi)

tatlı manolyalar sezon 3

Lincoln Avukatı 2. sezon

Üç Cisim Problemi

ultraman 3. sezon

Bu listede en sevdiğiniz programlardan bazılarını mutlaka göreceğinizi söylemiştik! Tabii ki, Netflix gelecekte daha da fazla yeni yayın onaylamaya devam edeceğinden, bunun geldiği yerde çok daha fazlası var. Ancak o zamana kadar, tüm bu tarihleri ​​kaydettiğinizden ve 2023'te Netflix'e gelecek en iyi dizileri izlediğinizden emin olun!