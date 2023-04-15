  • Philips Series 9000 Prestige: Bu model, titiz ve konforlu bir tıraş deneyimi sunan yüksek kaliteli malzemeler ve teknoloji ile donatılmıştır. Keskin ve hassas bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Fiyatı yaklaşık olarak 2.500 TL.

Evinizde kullanabileceğiniz akıllı güvenlik teknolojileri Evinizde kullanabileceğiniz akıllı güvenlik teknolojileri

  • Braun Series 9: Braun'un en gelişmiş tıraş makinesi olan Series 9, yüzünüzün şekline uyum sağlayan esnek başlığı ile etkileyici performans sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 4.000 TL.

  • Panasonic Arc5: Bu model, beş bıçaklı sistem ve hızlı motoru ile güçlü ve etkili tıraş performansı sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 4.000 TL.

  • Remington F7 Ultimate: Remington'un bu modeli, hızlı ve etkili tıraş sağlayan yeni nesil motor ve bıçak sistemine sahiptir. Fiyatı yaklaşık olarak 1.600 TL.

  • Wahl AquaBlade: Bu su geçirmez model, hassas tıraş ve düzeltme özellikleri ile dikkat çekiyor. Fiyatı yaklaşık olarak 900 TL.

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