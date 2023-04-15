Philips Series 9000 Prestige: Bu model, titiz ve konforlu bir tıraş deneyimi sunan yüksek kaliteli malzemeler ve teknoloji ile donatılmıştır. Keskin ve hassas bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Fiyatı yaklaşık olarak 2.500 TL.