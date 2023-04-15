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Philips Series 9000 Prestige: Bu model, titiz ve konforlu bir tıraş deneyimi sunan yüksek kaliteli malzemeler ve teknoloji ile donatılmıştır. Keskin ve hassas bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Fiyatı yaklaşık olarak 2.500 TL.
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Braun Series 9: Braun'un en gelişmiş tıraş makinesi olan Series 9, yüzünüzün şekline uyum sağlayan esnek başlığı ile etkileyici performans sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 4.000 TL.
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Panasonic Arc5: Bu model, beş bıçaklı sistem ve hızlı motoru ile güçlü ve etkili tıraş performansı sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 4.000 TL.
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Remington F7 Ultimate: Remington'un bu modeli, hızlı ve etkili tıraş sağlayan yeni nesil motor ve bıçak sistemine sahiptir. Fiyatı yaklaşık olarak 1.600 TL.
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Wahl AquaBlade: Bu su geçirmez model, hassas tıraş ve düzeltme özellikleri ile dikkat çekiyor. Fiyatı yaklaşık olarak 900 TL.
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