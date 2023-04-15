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Logitech MX Master 3: Bu model, özelleştirilebilir düğmeler, hızlı ve hassas kaydırma özelliği ve uzun pil ömrü ile popülerdir. Kullanıcılar, çalışma ve oyun için ideal olduğunu belirtiyor. Fiyatı yaklaşık olarak 2.580TL.
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Razer DeathAdder V2: Oyuncular arasında oldukça popüler olan Razer DeathAdder V2, yüksek DPI hassasiyeti, hızlı tepkime süresi ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Fiyatı yaklaşık olarak 868 TL.
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Corsair Dark Core RGB Pro: Kablosuz bağlantı ve özelleştirilebilir RGB aydınlatma özellikleriyle, Corsair Dark Core RGB Pro, oyun ve çalışma için uygun bir seçenektir. Fiyatı yaklaşık olarak 2.560TL.
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SteelSeries Rival 3: Bu model, hafif tasarımı, dayanıklı yapı malzemeleri ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmasıyla ünlüdür. Fiyatı yaklaşık olarak 400 TL.