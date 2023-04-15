Logitech MX Master 3: Bu model, özelleştirilebilir düğmeler, hızlı ve hassas kaydırma özelliği ve uzun pil ömrü ile popülerdir. Kullanıcılar, çalışma ve oyun için ideal olduğunu belirtiyor. Fiyatı yaklaşık olarak 2.580TL.