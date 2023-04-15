Philips DryCare Advanced HP8232: Bu Philips modeli, ThermoProtect teknolojisi ve iyonik bakım ile hızlı ve sağlıklı kurutma sunar. 2200 W güç ve 6 hız/ısı ayarı ile kullanıcı dostudur. Fiyatı yaklaşık olarak 4.000 TL.