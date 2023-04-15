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Dyson Supersonic: Dyson Supersonic, hızlı kurutma süresi, hafif tasarımı ve akıllı ısı kontrolü özellikleri ile popüler bir seçenektir. Fiyatı yaklaşık olarak 9.500 TL.
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Philips DryCare Advanced HP8232: Bu Philips modeli, ThermoProtect teknolojisi ve iyonik bakım ile hızlı ve sağlıklı kurutma sunar. 2200 W güç ve 6 hız/ısı ayarı ile kullanıcı dostudur. Fiyatı yaklaşık olarak 4.000 TL.
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Remington AC9140 PROluxe: Remington'un bu modeli, 2400 W güç, OPTIHeat teknolojisi ve iyonik bakım ile hızlı ve etkili kurutma sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 1.450TL.
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BaByliss Le Pro Light 6604E: BaByliss Le Pro Light, 2000 W güç, hafif tasarım ve iyonik teknoloji ile sağlıklı ve hızlı saç kurutma deneyimi sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 1.000 TL.
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Rowenta CV7920F0 Silence AC: Rowenta'nın bu modeli, 2300 W güç, sessiz çalışma özelliği ve iyonik bakım ile kullanıcı dostu bir saç kurutma deneyimi sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 2.250 TL.
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