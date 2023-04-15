  • Apple Watch Series 7: Apple Watch, sağlık izleme, egzersiz takibi ve akıllı telefon bildirimleri gibi zengin özellikleri ve sofistike tasarımı ile popülerdir. Apple ekosistemi ile mükemmel entegrasyon sunar. Fiyatı yaklaşık olarak 8.000 TL.

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  • Samsung Galaxy Watch 4: Samsung'un bu modeli, Wear OS işletim sistemi, sağlık ve fitness özellikleri ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Android telefonlar ile iyi uyumludur. Fiyatı yaklaşık olarak 3.800 TL.

  • Garmin Venu 2: Garmin Venu 2, özellikle spor ve fitness meraklıları için uygun bir seçenektir. GPS, kalp hızı monitörü, uyku takibi ve detaylı egzersiz analizi gibi özelliklere sahiptir. Fiyatı yaklaşık olarak 11.700 TL.

  • Fitbit Sense: Fitbit Sense, sağlık ve fitness özellikleri ile öne çıkan bir akıllı saattir. Uyku takibi, stres yönetimi ve egzersiz modları gibi özellikleri bulunmaktadır. Fiyatı yaklaşık olarak 7.000 TL.

  • Amazfit GTR 3 Pro: Amazfit GTR 3 Pro, uygun fiyatı ve iyi performansı ile dikkat çekiyor. Batarya ömrü, sağlık özellikleri ve spor modları gibi özelliklere sahiptir. Fiyatı yaklaşık olarak 4.999 TL.

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