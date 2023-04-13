Silah Paketleri:
- LXGIWYL: Silah paketi 1
- KJKSZPJ: Silah paketi 2
- UZUMYMW: Silah paketi 3
Özel Araçlar:
- AIWPRTON: Rhino
- CQZIJMB: Bloodring Banger
- JQNTDMH: Rancher
- PDNEJOH: Yarış arabası
- VPJTQWV: Yarış arabası
- AQTBCODX: Romero
- KRIJEBR: Stretch
- UBHYZHQ: Çöp kamyonu
- RZHSUEW: Cadillac
- JUMPJET: Hydra
- KGGGDKP: Hovercraft
- OHDUDE: Helikopter
- AKJJYGLC: ATV
- AMOMHRER: Tanker
- EEGCYXT: Dozer
- URKQSRK: Planör
- AGBDLCID: Monster
Özel Yetenekler ve Etkiler:
- ROCKETMAN: Jetpack
- AIYPWZQP: Paraşüt
- WANRLTW: Sınırsız cephane
- NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar
- OUIQDMW: Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız
- HESOYAM: Can, Zırh, $250.000
- BAGUVIX: Ölümsüzlük
- ASNAEB: Polislerden kurtulursunuz
- AEZAKMI: Asla aranmazsınız
Hava ve Zaman Hileleri:
- AFZLLQLL: Güneşli
- ICIKPYH: Çok güneşli
- ALNSFMZO: Bulutlu
- AUIFRVQS: Yağmurlu
- CFVFGMJ: Sisli
- MGHXYRM: Gök gürültülü ve fırtınalı
- CWJXUOC: Kum fırtınası
- YSOHNUL: Hızlı saat
- PPGWJHT: Hızlı oynanış
- LIYOAAY: Yavaş oynanış
- XJVSNAJ: Her zaman gece
- OFVIAC: Turuncu gökyüzü 21:00
Polis, Seviyeler ve Güç Hileleri:
- OSRBLHH: Aranma seviyenize 2 yıldız ekler
- LJSPQK: Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız
- MUNASEF: Adrenalin modu
- KANGAROO: Mega zıplama
- IAVENJQ: Mega yumruk
- AEDUWNV: Asla acıkmazsınız
- CVWKXAM: Sınırsız oksijen
- BTCDBCB: Şişmanlarsınız
- KVGYZQK: Zayıflar,
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