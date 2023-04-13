Silah Paketleri:

Age of Empires 3 Hileleri: İşte Oyunu Kolaylaştıracak Kodlar Age of Empires 3 Hileleri: İşte Oyunu Kolaylaştıracak Kodlar
  • LXGIWYL: Silah paketi 1
  • KJKSZPJ: Silah paketi 2
  • UZUMYMW: Silah paketi 3

Özel Araçlar:

  • AIWPRTON: Rhino
  • CQZIJMB: Bloodring Banger
  • JQNTDMH: Rancher
  • PDNEJOH: Yarış arabası
  • VPJTQWV: Yarış arabası
  • AQTBCODX: Romero
  • KRIJEBR: Stretch
  • UBHYZHQ: Çöp kamyonu
  • RZHSUEW: Cadillac
  • JUMPJET: Hydra
  • KGGGDKP: Hovercraft
  • OHDUDE: Helikopter
  • AKJJYGLC: ATV
  • AMOMHRER: Tanker
  • EEGCYXT: Dozer
  • URKQSRK: Planör
  • AGBDLCID: Monster

Özel Yetenekler ve Etkiler:

  • ROCKETMAN: Jetpack
  • AIYPWZQP: Paraşüt
  • WANRLTW: Sınırsız cephane
  • NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar
  • OUIQDMW: Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız
  • HESOYAM: Can, Zırh, $250.000
  • BAGUVIX: Ölümsüzlük
  • ASNAEB: Polislerden kurtulursunuz
  • AEZAKMI: Asla aranmazsınız

Hava ve Zaman Hileleri:

  • AFZLLQLL: Güneşli
  • ICIKPYH: Çok güneşli
  • ALNSFMZO: Bulutlu
  • AUIFRVQS: Yağmurlu
  • CFVFGMJ: Sisli
  • MGHXYRM: Gök gürültülü ve fırtınalı
  • CWJXUOC: Kum fırtınası
  • YSOHNUL: Hızlı saat
  • PPGWJHT: Hızlı oynanış
  • LIYOAAY: Yavaş oynanış
  • XJVSNAJ: Her zaman gece
  • OFVIAC: Turuncu gökyüzü 21:00

Polis, Seviyeler ve Güç Hileleri:

  • OSRBLHH: Aranma seviyenize 2 yıldız ekler
  • LJSPQK: Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız
  • MUNASEF: Adrenalin modu
  • KANGAROO: Mega zıplama
  • IAVENJQ: Mega yumruk
  • AEDUWNV: Asla acıkmazsınız
  • CVWKXAM: Sınırsız oksijen
  • BTCDBCB: Şişmanlarsınız
  • KVGYZQK: Zayıflar,

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