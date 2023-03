Uzaktan işe alımın yaygınlaşmasıyla beraber dijital kontrol mekanizmalarına ihtiyaç da artıyor

Globalde yapılan bir araştırmaya göre işverenlerin %89’u işe alım süreçlerini otomasyona geçirmek için yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Uzaktan işe alım uygulamalarının artması da dijital işe alım süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilebilmesini gerektiriyor. Bu nedenle özellikle İK dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak dijital “onboarding” teknolojileri büyük önem kazanmış durumda. Adayların/çalışanların belgelerinin dijital kontrol mekanizmalarıyla doğrulanması ve insan hatasına yer vermemesi için işverenler “background check” araçlarına yatırım yapıyor. Şirketlerin kurumsal güvenlik ve İK departmanlarının kullandığı bu dijital platformlar sayesinde, çalışanlar hakkında yürütülen kontrol işlemlerinin gerekli kurumsal mecralarda da loglanması (kaydedilmesi) sağlanıyor. Böylelikle, tüm aday/çalışan özgeçmiş doğrulama ve araştırma süreçleri geçmişe dönük bir şekilde raporlanabiliyor.

Dijital/Biyometrik kimlik doğrulama artık işe alım sürecinde de kullanılacak

Know Your Customer (KYC) yani “Müşterini Tanı” terimini yıllardır görüyoruz. KYC kadar önemli bir başka terim de artık Know Your Employee (KYE) yani “Çalışanını Tanı.” Günümüzde uzaktan hesap açma işlemlerinde özellikle bankacılık sektörünün sık sık kullandığı dijital kimlik doğrulama teknolojileri, artık İK ve kurumsal güvenlik departmanlarının süreçlerine de dahil oluyor. Uzaktan işe alım uygulamalarında daha sık göreceğimiz dijital kimlik doğrulama teknolojisinde, sadece aday bilgi ve belgeleri kontrol edilmekle kalınmıyor, aynı zamanda da adayın gerçekten de belirttiği kişi olup olmadığı anlaşılıyor.

Dijital kimlik doğrulaması, biyometrik kimlik doğrulaması ve canlılık analizi gibi özellikler yeni nesil “background check” sistemlerinde daha sık kullanılmaya başlanacak.

Açık web ve sosyal medya taramaları daha çok önem kazanıyor

Neredeyse herkesin online dünyada aktif olarak var olmasıyla beraber, işverenler çalışanların dijital dünyada bıraktığı ve kurum için risk teşkil edecek izleri de bilmek istiyor. Bu nedenle aday/çalışan hakkında yapılan açık kaynak web taramalarına öncelik verilmeye başlandı. Kişi hakkında yapılan araştırmalarda arama motorlarını kullanmak yerine, işverenler artık daha etkili sonuçlar vermeye yarayan OSINT (Open-source Intelligence Tool) yani Açık Kaynak Web İstihbarat araçlarına yatırım yapıyor. Kişi hakkında kamuya açık bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşılmasını sağlayan bu araçlar sayesinde şirketler çalışan kaynaklı risklerini daha doğru yönetebiliyor.

FinalCheck ile bütün doğrulama ve araştırmalar tek bir sistem üzerinden yönetilebilir!

Direkt olarak İK ve Kurumsal Güvenlik departmanlarını ilgilendiren çalışan özgeçmiş doğrulama ve araştırma süreçleri (background check) için güvenilir, hızlı, mevzuata uygun ve ölçeklendirilebilir bir yardımcıya ihtiyaç doğuyor. Bu ihtiyacı çözmek için Türkiye’nin en büyük istihdam platformu Kariyer.net ve Güvenlik Analitiği alanının lider şirketi My Security Analytics FinalCheck dijital “background check” sistemini geliştirdi.

Artık işverenler tek bir platform üzerinden adayın belgelerini dijital olarak saniyeler içinde doğrulayabiliyor. Böylelikle, insan gözüyle tespit edilmesi zor olan belge sahteciliğinin de önüne geçiliyor.

Ayrıca, işverenler adayın pozisyon ihtiyaçlarına göre özel araştırmalar da talep edebiliyor. Talep edilen araştırmalar, alanında uzman FinalCheck analistleri tarafından güvenilir ve hızlı bir şekilde raporlanıyor.

FinalCheck sistemi üzerinden kolayca talep edilebilecek özel araştırmalardan bazıları:

İtibar Risk Araştırması: İşe alınacak adayın Clear-Dark-Deep Web kontrolleri açık kaynak istihbarat teknolojileri kullanılarak mevzuata uygun şekilde incelenip raporlanır.

Ticari Özgeçmiş Araştırması: FinalCheck analistleri, işe alınacak adayın Türkiye’de veya dünyada mevcut şirket ortaklığı ya da yöneticiliği olup olmadığını, çıkar çatışması durumlarını ve suistimal risklerini inceleyip raporlar.

AML (Anti-Money Laundering) Risk Araştırması: Uyumluluk ve Kara Para Aklama ile Mücadele kapsamında 1500’e yakın uluslararası Kara Liste ve Yaptırım Listeleri (Blacklist & Sanction List) üzerinden yapılan incelemelerdir.

İşe giriş sürecinin final adımını dijitalleştirerek çok daha güvenli hale getiren bu sistem sayesinde şirketler, çalışan kaynaklı risklerini kolayca yönetebilecek. Aynı zamanda yapılan tüm doğrulama ve araştırmalar şirket politikalarına uygun bir şekilde loglanarak raporlanabilecek. Kariyer