Aşırı yağmur sebebiyle dünya buğday rekoltesi düşebilir. Sadece ülkemizde değil, Çin'de de aşırı yağmurlar buğday hasadını zorlaştırıyor. Peki bu durum dünyadaki buğday üretimini nasıl etkiler?

Dünya buğday rekoltesi düşebilir mi 2023

2023-2024'te hasat edilecek Avrupa ve Rusya buğday alanları için hava ve mahsul koşullarında şu ana kadar büyük aksamalar yaşanmadı. Ancak Romanya, Bulgaristan, Almanya, Baltıklar ve güney Sibirya'daki kurak koşullar önümüzdeki aylarda mahsul verimini azaltabilir. Ancak Hindistan ve Çin'de kuraklık değil, aşırı yağmurlar tahıl üretimini etkileyor. Türkiye'deki gibi sürekli yağan yağmurlar, buğday hasadını zorlaştırıyor.

Hindistan Buğday Üretimi zarar gördü

Pencap'taki çiftçiler, haham mevsiminde 34.9 hektarlık bir alanda buğday yetiştirdiler ve burada 14 hektardan fazla mahsul zarar gördü. Yağmurlar, yüksek hızlı rüzgarlar ve buz fırtınaları gibi doğal felaketlerin ardından, şimdi hava durumu departmanı tarafından bir hafta süren yağışlı hava tahmini, kuzey Hindistan'daki buğday ve sebze çiftçilerini endişelendirdi.

India Today TV, Mohali ve Dera Bassi bölgelerinde geçen sezon elde ettikleri mahsulün yalnızca yarısını hasat edebildiklerini iddia eden birçok çiftçiyle konuştu.

Çin'de buğday rekoltesi yağmurlar nedeniyle düşebilir

Geç yanıklık ve hasat öncesi çimlenme Çin'in buğday üretim üssünün büyük bölümünü kasıp kavururken, yerel makamlar ve Sinograin eyalet stokçuları kritik mahsulü kurtarmak için çabalarını artırıyor. Henan'ın buğday tarlalarının sadece dörtte biri hasat edildi ve bu çabanın tamamlanması birkaç hafta daha sürebilir.

Hafta sonu boyunca Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletini vurmaya devam etmesi beklenen yağmurla birlikte, yerel çiftçiler, Çin'in buğday üretiminin dörtte birinden fazlasını sağlayan bölgede devam eden sellerin daha fazla zarar görmesinden önce hasat zamanı ile yarışıyor.

Henan'ın orta, batı ve güney kesimleri Cumartesi öğleden sonra ile Pazar akşamı arasında orta ila şiddetli yağmur yaşayacak ve ilin bazı kısımlarında 80 mm'ye kadar yağmur görülebilir. 25 Mayıs'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve yüksek nem, milyonlarca ton hasat edilmemiş buğdayı etkileyerek, dünyanın en büyük tahıl üreticisi ve tüketicisinde üretim için ciddi tehdit oluşturan çürüme ve hasat öncesi çimlenme hastalıklarına neden oldu.

Çin Buğday Krizini Ulusal Güvenlik Sorunu Olarak Görüyor

Başkan Xi Jinping, iklim değişikliği, tedarik zinciri karışıklığı ve Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere dış belirsizlikler arasında tarımı "büyük önem taşıyan bir ulusal güvenlik sorunu" olarak nitelendirdi. Çin Meteoroloji İdaresi, Cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, aşırı hava koşullarının muhtemelen ay boyunca devam edeceğini ve Çin'in büyük bir kısmındaki yağışların normalden daha şiddetli olmasının beklendiğini söyledi.