2023'te çıkacak yeni Netflix aksiyon filmleri

Aksiyon filmleri ve şovları şu anda Netflix'te çok popüler. Jennifer Lopez'in oynadığı Anne, Mayıs 2023'te gösterime girdi ve şimdiden tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filminden biri oldu. Yine Mayıs ayında vizyona giren Arnold Schwarzenegger başrollü FUBAR, yılın şu ana kadarki en popüler Netflix dizilerinden biri.

Üstelik, yakın gelecekte ve 2023'ün geri kalanında Netflix'e gidecek daha fazla aksiyon filmi var.

Netflix'te izleyeceğiniz tüm iyi aksiyon filmlerini takip etmenize yardımcı olmak için bu yıl içinde Netflix'te izleyebileceğiniz altı yeni aksiyon filmi seçtik. Altı filmden beşinin resmi vizyon tarihlerine sahip olduğumuz için takvimlerinizi de işaretlediğinizden emin olun.

Listeye Chris Hemsworth'un oynadığı Extraction 2 ile başlayalım.

1. Extraction 2

Çıkış Tarihi: 16 Haziran 2023

Yönetmen: Sam Hargrave

Oyuncular: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili ve Idris Elba

Extraction 2 çok yakında Netflix'e geliyor ve kesinlikle yılın en büyük filmlerinden biri olacak. Netflix orijinal filmi, 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Extraction'ın devamı niteliğindedir. İlk film, tüm zamanların En İyi 10 Netflix filmi listesinde 7. sırada yer almaktadır.

Film, ilk filmden sonra öldüğü sanılan Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) geri dönmesini konu alıyor. Bu sefer, başka bir yüksek profilli suçlunun ailesini hapishaneden kurtaracak.

Extraction 2, yılın şimdiye kadarki en büyük filmlerinden biri olacak. Bu filmin tüm zamanların Netflix Top 10 listesinde ilk 5'e girmesi beni şaşırtmaz ve hatta şimdiye kadarki en popüler Netflix filmi olabilir.

Extraction 2'yi Netflix'te beklerken, Extraction'ı yeniden izlemenin tam zamanı.

2. Kanun Kaçakları- Out-Laws

Çıkış Tarihi: 7 Temmuz 2023

Yönetmen: Tyler Spindel

Oyuncular: Adam DeVine, Pierce Brosnan, Ellen Barkin, Nina Dobrev, Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery ve Blake Anderson

The Out-Laws, 2023'te 4 Temmuz hafta sonundan hemen sonra Netflix'e geliyor ve yayın hizmeti için büyük bir hit olacak şekilde mükemmel bir şekilde ayarlandı. The Out-Laws bir aksiyon-suç komedisidir ve yakında evlenecek olan bir banka müdürü olan Owen'ı konu alır. Bankası bir grup insan tarafından soyulunca, Owen sorumluların müstakbel akrabaları olup olmayacağını merak etmeye başlar.

Saçma bir varsayım ama Adam Sandler'ın işin içinde olabileceğini tahmin ettiyseniz, haklısınız. Sandler , The Out-Laws'ın yapımcısıdır ve film resmi olarak bir Happy Madison Prodüksiyonudur.

Sandler başrolde olmasa da The Out-Laws'ın Netflix'te büyük bir potansiyeli var. Hayranlar iyi bir aksiyon komedisini sever. Hatta bir aksiyon komedisi olan Red Notice , bugüne kadarki en popüler Netflix filmi.

Out-Laws, yazın en büyük Netflix filmlerinden biri olacak gibi görünüyor. Yeni filmi 7 Temmuz'da izleyin.

3. They Cloned Tyrone

Çıkış Tarihi: 21 Temmuz 2023

Yönetmen: Juel Taylor

Oyuncular: John Boyega, Teyonah Parris, Kiefer Sutherland, Jamie Foxx, J. Alphonse Nicholson, David Alan Grier, Tamberla Perry ve Eric Robinson Jr.

They Cloned Tyrone, yılın en çok beklenen Netflix filmlerinden biridir. Bu oyuncu kadrosuyla, bahse girerim öyledir! John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris ve Kiefer Sutherland, Netflix'in yeni aksiyon komedisinin başrollerinde. Ayrıca bir gizem katmanı var ve Netflix hayranlarının bunu sevdiğini hepimiz biliyoruz.

They Cloned Tyrone, Fontaine (Boyega), Yo-Yo (Parris) ve Slick Charles'ın (Foxx) insanları klonlamak için bir hükümet komplosunu ortaya çıkardıktan sonraki hikayesini anlatıyor. Bu adaletsizliğe razı olacaklar mı? Fragmana göre, hayır gibi görünüyor! Bunu durdurmak ve bu gizemin temeline inmek için savaşacaklar.

They Cloned Tyrone, yazın en iyi Netflix filmlerinden biri olma potansiyeline sahip. Bu yeni oyunun etrafında çok fazla heyecan var ve umarım bu heyecanı karşılar.

They Cloned Tyrone'u 21 Temmuz'da Netflix'te İzleyin ! Listedeki tüm filmler arasında, İzlemekten en çok heyecanlandığım, Tyrone'u Klonladılar .

Sırada Gal Gadot'nun oynadığı Heart of Stone var.

4. Heart of Stone

Çıkış Tarihi: 11 Ağustos 2023

Yönetmen: Tom Harper

Oyuncular: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready, Jon Kortajarena ve Archie Madekwe

Gal Gadot, tüm zamanların en popüler Netflix filmi olan ve aynı zamanda bir aksiyon filmi olan Red Notice'de rol alıyor. Gadot , 11 Ağustos'ta Netflix'e gelecek olan Heart of Stone'da başrolde . Komedi değil orası kesin.

Heart of Stone , barışı koruma görevi olan bir örgütün varlığı olan "kalbi" kurtarmakla görevli gizli ajan Rachel Stone'un (Gadot) hikayesini anlatıyor. Film hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Ağustos'taki prömiyerden önce Netflix'in konu hakkında neler açıkladığını görmek ilginç olacak.

Şimdiye kadar, Heart of Stone için sadece cızırtılı makarayı ve filmin yıldızlarından bazı yorumları gördük . Yayınlandığı sırada prömiyerine birkaç ay kala, yakında filmin resmi fragmanını ve daha fazla tanıtımını görmeliyiz.

Heart of Stone hakkında daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin ve filmi bu yazın sonunda Netflix'te izlemeyi unutmayın. Ah, Red Notice'den bahsetmişken , Red Notice 2 yakında Netflix'e geliyor!

5. Rebel Moon

Çıkış Tarihi: 22 Aralık 2023

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Doona Bae, Djimon Hounsou, Jena Malone, Corey Stoll, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Cary Elwes ve Anthony Hopkins

Zack Snyder hayranları, bu film sizin için bu yıl Netflix'te izleyecek. Netflix, bugünlerde tamamen Snyderverse'e (gerçek Snyderverse'e değil) yatırım yaptı. Snyder'ın şu anda Netflix'te üzerinde çalıştığı bir dizi proje var, bunlara 22 Aralık'ta Netflix'te prömiyeri yapılacak olan Rebel Moon da dahil.

Rebel Moon, bir bilimkurgu aksiyon filmidir. Şimdiye kadar film hakkında pek bir şey duymadık veya görmedik, ancak Netflix aracılığıyla Rebel Moon için özetini paylaştık.

Galaksinin kenarındaki barışçıl bir koloni kendisini zalim Regent Balisarius'un orduları tarafından tehdit edildiğinde bulunca, komşu gezegenlerden savaşçılar bulması için gizemli bir geçmişe sahip genç bir kadın olan Kora'yı gönderirler.

Rebel Moon Part 2 Netflix'te de çalışmalar sürüyor. Aslında, zaten filme alınmış gibi geliyor. Her iki film de arka arkaya çekildi, bu yüzden 2024 ve sonrasında sabırsızlıkla bekleyeceğimiz Rebel Moon Part 2 var.

6. The Old Guard 2

Çıkış Tarihi: 2023

Yönetmen: Victoria Mahoney

Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Vân Veronica Ngô, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman ve Henry Golding

The Old Guard 2, listede Netflix'te onaylanmış bir çıkış tarihi olmayan tek film. Akış ağı , The Old Guard 2 hakkında oldukça sessizdi , ancak 2020'nin hit aksiyon filmi The Old Guard'ın devamı hakkında çok daha fazla şey öğrenmeye başlıyoruz

Variety'ye göre "bu yıl çıkması beklenen" The Old Guard 2 için neredeyse herkes geri döndü . Netflix , Mayıs ayındaki 2023 ön seçimleri sırasında sonbahar önizlemesinde The Old Guard 2'den de bahsetti , bu yüzden yeni film bu yıl gelecek gibi görünüyor.

Hâlâ filmin ne hakkında olacağı hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz, ancak ölümsüzlüklerini yanlış ellerden uzak tutmak ve dünya çatışmasını önlemek için savaşan Andy ve ekibinin hikayelerinin devam edeceğini biliyoruz.

Vizyon tarihinin ne zaman olacağını ve filmin tam olarak ne hakkında olacağını görmek ilginç olacak. Victoria Mahoney, yönetmen koltuğunu ilk filmde inanılmaz bir iş çıkaran Gina Prince-Bythewood'dan alıyor.

Henüz resmi bir açıklama duymadık ama görünüşe göre The Old Guard 3 çoktan ses getirmeye başladı ve yakında çalışmalara başlanacak.

İşte bu yaz yeni Netflix aksiyon filmlerinin en iyisi! Daha fazla bilgi öğrendiğimizde daha fazla güncelleme paylaşacağız.