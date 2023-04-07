52.500TL

Apple iPhone 14 Pro Max: iPhone serisindeki en güçlü ve en yeni modeldir. A16 Bionic işlemci, gelişmiş kamera sistemi, büyük OLED ekran ve 5G bağlantısı sunar.

40.999TL

Samsung Galaxy S24 Ultra: Samsung'un amiral gemisi serisindeki en yeni ve en güçlü telefon. Yüksek çözünürlüklü ekran, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü işlemci ve 5G bağlantısı sunar.

8.890TL

Google Pixel 7 Pro: Google'ın amiral gemisi telefonu, Android işletim sisteminin en yeni sürümü ile birlikte gelir. Yüksek çözünürlüklü ekran, mükemmel kamera performansı ve güçlü işlemci sunar.

29.999TL

Huawei P60 Pro: Huawei'nin en üst düzey telefonlarından biri olan P60 Pro, yüksek çözünürlüklü ekran, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü işlemci ve 5G bağlantısı sunar.

24.599TL

OnePlus 12 Pro: Bu telefon, yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci, gelişmiş kamera özellikleri ve 5G bağlantısı sunar.

29.999TL

Xiaomi Mi 13 Ultra: Xiaomi'nin en yeni ve en güçlü telefonlarından biri olan Mi 13 Ultra, yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci, gelişmiş kamera özellikleri ve 5G bağlantısı sunar.

Bu fiyat aralığında, tüm bu telefonlar en iyi özellikleri ve teknolojileri sunar. Yine de, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre daha düşük fiyatlı telefonlar da bulabilirsiniz. Piyasada sürekli yeni telefonlar ve modeller çıktığı için, güncel fiyat ve özellikler için yerel perakendecilerin ve online satış platformlarının tekliflerini kontrol etmekte fayda vardır.

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