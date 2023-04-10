-
Dell XPS 13 39.999 TL - İnce ve hafif tasarımı, güçlü performansı ve yüksek kaliteli ekranı ile öne çıkan bir ultrabook modelidir.
-
HP Spectre x360 54.900,00 TL - 2'si 1 arada tasarımı, yüksek performansı ve şık görünümü ile dikkat çeken bir dizüstü bilgisayar modelidir.
-
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 49.955,65 TL - İş kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış, dayanıklı ve güçlü bir dizüstü bilgisayar modelidir.
-
Apple MacBook Air (M1) 18.239 TL - Apple'ın M1 işlemcisine sahip olan bu model, inanılmaz pil ömrü ve güçlü performansı ile dikkat çekmektedir.
-
Acer Predator Helios 300 ₺39.999,00 - Oyuncular için özel olarak tasarlanmış olan bu model, güçlü donanım bileşenleri ve yüksek yenileme hızına sahip ekranı ile öne çıkmaktadır.
-
ASUS ROG Zephyrus G14 30.699TL - Küçük boyutuna rağmen güçlü performansı ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bir oyun dizüstü bilgisayar modelidir.
-
Microsoft Surface Laptop 4 - Hafif ve şık tasarımı, güçlü performansı ve yüksek kaliteli ekranı ile popüler bir seçenektir.
-
Lenovo IdeaPad Flex 5 22.697TL- Uygun fiyatı ve 2'si 1 arada tasarımı ile öne çıkan bir dizüstü bilgisayar modelidir.
-
Razer Blade 15 22.388TL - İnce ve hafif tasarımı, güçlü performansı ve yüksek yenileme hızına sahip ekranı ile popüler bir oyun dizüstü bilgisayar modelidir.
-
HP Pavilion 15 18.435TL - Uygun fiyatı ve güçlü performansı ile öne çıkan bir genel amaçlı dizüstü bilgisayar modelidir.
Bu modeller, farklı kullanım senaryoları ve bütçelere göre seçenekler sunmaktadır. İhtiyaçlarınıza göre en uygun PC modelini seçebilirsiniz.
YENİGÜN HABER MERKEZİ