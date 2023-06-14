2023 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? AYT-TYT tercihleri ne zaman?ÖSYM'nin merakla beklenen duyurusu sonunda geldi! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları resmi olarak başladı. Peki, sınav ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek ve deprem bölgesinde yaşayan adaylar için ne tür kolaylıklar sağlanacak? İşte 2023 YKS hakkında merak edilen tüm detaylar…

2023 YKS Ne Zaman Yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 oturumları, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav takvimi ve başvuru kılavuzu detayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyuruldu.

YKS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

YKS 2023 başvuruları, bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı. Adaylar, 23 Mart tarihine kadar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından gerçekleştirebilirler.

Deprem Bölgesindekiler İçin YKS Ücreti Ne Kadar?

ÖSYM, "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden ya da deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan YKS için sınav ve başvuru ücreti almayacak.

YKS Hangi İllerde Yapılmayacak?

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bu yıl YKS düzenlenmeyecek. Ancak adaylar, bu iller dışında kalan istedikleri illeri tercih ederek sınavlarına girebilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS Adaylarına Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden YKS adaylarına bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum," dedi.