İşte İstanbul’un en riskli semtleri İşte İstanbul’un en riskli semtleri

YKS Sınav başvuruları, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve  ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden  yapabilirler.