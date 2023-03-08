YKS Sınav başvuruları, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.



Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilirler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.



Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.https://t.co/khzDPCAFfv pic.twitter.com/J0PHeNSSKd