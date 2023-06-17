2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı diye merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün yapılıyor. 2023 YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı mı? 2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? YKS 2023 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2023 YKS SORULARI VE CEVAPLARI ne zaman açıklanacak?

Bugün YTY sınavı ile 2023 YKS heyecanı başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlara 3 milyon 498 bin 18 öğrenci katılıyor. YKS'nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'de adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından 120 soru yöneltildi.

AYT ise 18 Haziran Pazar günü yapılacak. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri'nden 160 soru sorulacak. Üçüncü oturum olan YDT ise pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden sınava girilebiliyor.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) yanıtladılar. YKS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. YKS SORU VE CEVAPLARI açıklandı mı? ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak diye sorular soruluyor.

Tüm oturumların bitmesinden sonra, 18 Haziran 2023 tarihinde saat 19.30’dan itibaren ÖSYM'nin sayfasından erişilebilmesi bekleniyor. Geçen seneki soru ve cevap kitapçıkları o saatlerde yayınlanmıştı.

2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı kimlere açık?

TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanması ile sınava giren öğrenciler kaç net yaptıklarını öğrenebilecekler. Sınava girenler tüm soru ve cevapları görebiliyorlar. Sınava girmeyenler ise soruların %10'unu görebilecekler.

Bkz: 2023 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? AYT-TYT tercihleri ne zaman?

Kaynak: HABER MERKEZİ