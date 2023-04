God of War: Ragnarok

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve PlayStation platformunda yayınlanan God of War: Ragnarok, serinin devam oyunu olarak büyük beğeni topladı. Norse mitolojisi üzerine kurulu bu aksiyon-macera oyunu, Kratos ve Atreus'un hikayesini devam ettiriyor ve oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo'nun efsanevi serisi The Legend of Zelda'nın devam oyunu Breath of the Wild 2, Switch platformunda yayınlandı. Açık dünya ve macera öğeleriyle zenginleştirilen bu oyun, Hyrule dünyasında Link ve Zelda'nın yeni maceralarını anlatıyor.

Elden Ring

FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan Elden Ring, 2023 yılının en çok beğenilen oyunları arasında yer aldı. Açık dünya ve RPG öğeleriyle donatılan bu oyun, zorlu düşmanlar ve karmaşık hikayelerle oyuncuları etkiledi.

Horizon Forbidden West

Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve PlayStation platformlarında yayınlanan Horizon Forbidden West, Aloy'un hikayesini devam ettiriyor. Açık dünya ve aksiyon-macera öğeleriyle zenginleştirilen bu oyun, oyuncuları post-apokaliptik bir dünyada heyecan verici maceralara sürüklüyor.

Bu oyunlar, 2023 yılında oyuncuların ilgi odağı oldu ve yılın en iyi oyunları arasında gösterildi. Oyun dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler, bu oyunların daha etkileyici ve unutulmaz deneyimler sunmasını sağladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ