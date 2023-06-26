2023 yılında güncel rakı fiyatlarına dair merak edilenler neler? Yeni Rakı'nın etiketi ne kadar oldu? Tekirdağ Rakısı'nın yeni fiyatı ne? Beylerbeyi Rakısı 2023 yılı fiyatı kaç TL? Efe Rakı'nın 2023'teki fiyatı ne kadar? 35 cl'lik en uygun fiyatlı rakının bedeli ne kadar? İşte, 2023 yılına özel en güncel rakı fiyatlarına dair bilmeniz gerekenler...

Rakı fiyatları 2023 yılında hangi düzeyde seyrediyor? En düşük rakı fiyatı ne kadar oldu? Yeni Rakı'nın yeni fiyatı kaç TL? Beylerbeyi Göbek Rakısı'nın güncel fiyatı ne kadar oldu? Tekirdağ Rakısı'nın etiket fiyatı ne durumda? Efe Rakı'nın 2023 fiyatı ne kadar? Tekirdağ Altın Seri Rakı'nın yeni fiyatı nasıl belirlendi? Altınbaş Rakı ve İzmir Rakısı'nın 2023 yılı fiyatları ne kadar oldu? 2023 yılında 35 cl, 50 cl ve 70 cl rakıların fiyatları ne kadar oldu? İşte 2023 yılında belirlenen ve rakı severleri yakından ilgilendiren güncel rakı fiyatları hakkında detaylı bilgiler...

RAKININ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Alkollü içeceklerin ve sigaranın ÖTV artış oranı, Yurt İçi ÜFE'ye dayanır. Son 6 ayda Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran esas alınarak, 2023 yılında alkollü içecekler ve sigara için belirlenen ÖTV artış oranı yüzde 22,30 oldu. Bu vergi artışı, içki fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

%45 alkollü standart bir 70 cl rakının 2021 sonundaki tavsiye edilen perakende fiyatı 180 TL idi. Ancak bu fiyat, 2022 yılında önce 249 TL'ye, daha sonra ise 325 TL'ye yükseldi. 2023 yılında, %45 alkol içeren standart bir 70 cl rakının fiyatı 399 TL'ye çıktı. Bu durum, 31 Aralık 2021 ile 1 Ocak 2023 arasındaki 1 yıl ve 1 günlük süre zarfında rakı fiyatlarında %121'lik bir artış olduğunu gösteriyor.

399 TL'lik bir rakının fiyatının %75'i vergiden oluşmaktadır. 2002 yılında 70 cl rakının fiyatı 8.25 TL iken, geçen 20 yıl içerisinde fiyatlar %4730'luk bir artışla 399 TL'ye ulaştı.

Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı uygulanmaktadır.

2023 Rakı Fiyatları Güncel Listesi

Yeni Rakı 2023 Fiyatları Yeni Rakı'nın 35 cl, 50 cl, 70 cl ve 100 cl fiyatlarına dair en güncel bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

35'lik Yeni Rakı: 239,00 TL

50'lik Yeni Rakı: 319,00 TL

70'lik Yeni Rakı: 429,00 TL

100'lük Yeni Rakı: 589,00 TL

150'lik Yeni Rakı: 850,00 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 259,00 TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 349,00 TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 459,00 TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 649,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 279,00 TL

50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 389,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 519,00 TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 299,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 549,00 TL

35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 299,00 TL

50'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 409,00 TL

70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 559,00 TL

100'lük Yeni Rakı Uzun Demleme: 759,00 TL

70'lik Yeni Rakı Müzeyyen: 379,00 TL

35'lik Yeni Rakı Beykoz: 219,00 TL

70'lik Yeni Rakı Beykoz: 399,00 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 990,00 TL

2023 Tekirdağ Rakı Fiyatları

Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Tekirdağ Rakısı: 249,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 339,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 459,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 639,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 249,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 459,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 289,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 399,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 539,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 709,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 299,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 559,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 389,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 650,00 TL

2023 Beylerbeyi Rakı Fiyatları

Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Beylerbeyi Teragold: 289,00 TL

50’lik Beylerbeyi Teragold: 399,00 TL

70’lik Beylerbeyi Teragold: 549,00 TL

100’lük Beylerbeyi Teragold: 739,00 TL

20’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 200,00 TL

35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 329,00 TL

50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 435,00 TL

70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 600,00 TL

100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 800,00 TL

300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 4.000,00 TL

450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 5.350,00 TL

35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 250,00 TL

50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 350,00 TL

70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 475,00 TL

100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 635,00 TL

300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 3.000,00 TL

450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 4.625,00 TL

35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 240,00 TL

70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 450,00 TL

100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 630,00 TL

70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 570,00 TL

70’lik Beylerbeyi Razaki: 549,00 TL

70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 645,00 TL

2023 Efe Rakı Fiyatları

Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Efe Rakı (Klasik): 239,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 319,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 429,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 589,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 259,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 360,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 479,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 649,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek: 329,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 435,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 600,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 780,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 289,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 399,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 539,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 709,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 345,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 455,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 629,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 365,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 449,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 659,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 329,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 435,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 600,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 1.250,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 289,50 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 545,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 739,00 TL

2023 Saki Rakı Fiyatları

Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Saki Rakı Gold: 255,50 TL

50’lik Saki Rakı Gold: 359,50 TL

70’lik Saki Rakı Gold: 499,50 TL

100’lük Saki Rakı Gold: 699,50 TL

35’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 299,50 TL

50’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 425,00 TL

70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 575,00 TL

100’lük Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 799,50 TL

70’lik Saki Rakı Yaş Üzüm: 495,00 TL

100’lük Saki Rakı Yaş Üzüm: 695,00 TL

70’lik Saki Rakı Premium: 1.750,00 TL

2023 Altınbaş Rakı Fiyatı

Altınbaş Rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Altınbaş Rakı: 539,00 TL

70’lik Altınbaş Rakı 24 Ayar: 409,00 TL

2023 İzmir Rakı Fiyatları



İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik İzmir Rakısı: 219,00 TL

50’lik İzmir Rakısı: 299,00 TL

70’lik İzmir Rakısı: 399,00 TL

100'lük İzmir Rakısı: 559,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 229,00 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 319,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 419,00 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 579,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Göbek: 239,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Göbek: 449,00 TL

2023 Tayfa Rakı Fiyatları



Tayfa Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Tayfa Rakı: 209,00 TL

50’lik Tayfa Rakı: 289,00 TL

70’lik Tayfa Rakı: 389,00 TL

100'lük Tayfa Rakı: 499,00 TL

2023 Kulüp Rakı Fiyatları



Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Kulüp Rakı: 269,00 TL

70’lik Kulüp Rakı: 549,00 TL

2023 Civan Rakı Fiyatları



Civan Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Civan Rakı: 199,00 TL

70’lik Civan Rakı: 369,00 TL

2023 Vefa Rakısı Göbek Fiyatları

Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Vefa Rakısı Göbek: 199,00 TL

70’lik Vefa Rakısı Göbek: 379,00 TL

2023 Daim Rakı Fiyatı

Daim Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Daim Rakı: 99,00 TL

2023 Burgaz Rakı Fiyatları

Burgaz Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

20’lik Burgaz Göbek Rakısı: 146,00 TL

35’lik Burgaz Göbek Rakısı: 250,00 TL

50’lik Burgaz Göbek Rakısı: 329,00 TL

70’lik Burgaz Göbek Rakısı: 459,00 TL

100’lük Burgaz Göbek Rakısı: 609,00 TL

EN ÇOK SORULAN RAKI FİYATLARI İLE İLGİLİ SORULAR

2023'teki rakı fiyatları ne kadar oldu?

2023 yılında yapılan son zamlarla, standart bir 70 cl rakının ortalama fiyatı 400 TL civarına çıkmıştır.

2023'teki en ucuz rakı fiyatı ne kadar?

2023 yılında piyasada bulunan en ucuz rakı, Daim Rakı markasıdır. 35 cl Daim Rakı'nın fiyatı 95 TL olarak belirlenmiştir. Diğer markaların 35 cl rakıları genellikle 200 TL'den başlamaktadır.

2023'teki en pahalı rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada bulunan en pahalı rakı, Saki Rakı (Premium) markasıdır. Saki Rakı (Premium)'nın 2023 fiyatı 1.750,00 TL olarak belirlenmiştir.

35 cl rakı fiyatları ne kadar?

2023 yılında 35 cl rakı fiyatları genellikle 239 TL'den başlamakta ve 350 TL'ye kadar çıkmaktadır.

100 cl Yeni Rakı fiyatı ne kadar?

2023 yılında 100 cl Yeni Rakı'nın fiyatı 589 TL olarak belirlenmiştir.

100 cl Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?

2023 yılında 100 cl Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 800 TL olarak belirlenmiştir.

100 cl Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?

2023 yılında 100 cl Tekirdağ Rakısı fiyatı 639 TL olarak belirlenmiştir.

150 cl Yeni Rakı fiyatı ne kadar?

2023 yılında 150 cl Yeni Rakı'nın fiyatı 850 TL olarak belirlenmiştir.

Yeni Rakı Yeni Seri fiyatları ne kadar?

2023 yılında Yeni Rakı Yeni Seri fiyatları şu şekilde olmuştur:

- 35 cl Yeni Rakı Yeni Seri: 259,00 TL

- 50 cl Yeni Rakı Yeni Seri: 349,00 TL

- 70 cl Yeni Rakı Yeni Seri: 459,00 TL

- 100 cl Yeni Rakı Yeni Seri: 649,00 TL

Yeni Rakı Ustaların Karışımı fiyatları ne kadar?

2023 yılında Yeni Rakı Ustaların Karışımı fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

- 35 cl Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 279,00 TL

- 50 cl Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 389,00 TL

- 70 cl Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 519,00 TL

Tekirdağ Altın Seri Rakı fiyatı ne kadar?

2023 yılında Tekirdağ Altın Seri Rakı'nın fiyatı 479 TL olarak belirlenmiştir.

Beylerbeyi Göbek Rakısı fiyatı ne kadar?

2023 yılında Beylerbeyi Göbek Rakısı'nın fiyatı 459 TL olarak belirlenmiştir.

Efe Rakı fiyatları ne kadar?

2023 yılında Efe Rakı fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

- 35 cl Efe Rakı: 229,00 TL

- 50 cl Efe Rakı: 309,00 TL

- 70 cl Efe Rakı: 409,00 TL

- 100 cl Efe Rakı: 559,00 TL

- 150 cl Efe Rakı: 799,00 TL

Altınbaş Rakı fiyatı ne kadar?

2023 yılında Altınbaş Rakı'nın fiyatı 459 TL olarak belirlenmiştir.

İzmir Rakısı fiyatı ne kadar?

2023 yılında İzmir Rakısı'nın fiyatı 429 TL olarak belirlenmiştir.

Rakı Yapımı: Her Adımda Ne Yapılıyor?

Rakı, anason tohumları ve üzüm ile elde edilen geleneksel bir Türk içkisidir. Rakı yapım süreci oldukça karmaşık olup, özenli ve dikkatli bir işlem gerektirir. İşte rakı yapım sürecindeki her adım:

Üzümün Seçilmesi ve Toplanması

Rakı yapımında kullanılan ilk ve en önemli malzeme üzümdür. En kaliteli rakılar, yüksek kalitedeki üzümlerden yapılmaktadır. Rakı üretiminde en çok kullanılan üzüm çeşitleri Sultaniye ve Yapıncak'tır.

Üzümün Fermentasyonu

Toplanan üzümler ezilerek suyu çıkarılır ve bu su mayalanmaya bırakılır. Mayalanma sürecinde, üzüm suyundaki şekerler, mayalar tarafından alkol ve karbondioksit gazına dönüştürülür. Bu süreç genellikle 15-20 gün sürer.

Distilasyon (Damıtma)

Fermentasyon sürecini tamamlamış olan üzüm suyu, distilasyon (damıtma) aşamasına getirilir. Bu aşamada, mayalanmış üzüm suyu ısıtılır ve buharlaştırılır. Alkolün kaynama noktası suyun kaynama noktasından daha düşük olduğu için, buharlaşan alkol daha sonra yoğunlaştırılır ve biriktirilir.

Anasonun Eklenmesi ve İkinci Damıtma

Biriktirilen alkol, anason tohumları eklenerek ikinci bir damıtma sürecine tabi tutulur. Bu süreçte, anason tohumlarından çıkan yağlar alkolle karışarak rakının kendine özgü aromasını oluşturur.

Dinlendirme ve Filtreleme

İkinci damıtma süreci sonrasında elde edilen alkol karışımı, bir süre dinlendirilir. Dinlendirme sürecinin ardından, karışım filtrelenerek kalan katı parçacıklar temizlenir.

Su ve Alkol Oranının Ayarlanması

Filtreleme işlemi sonrası, rakıya su ve saf alkol eklenerek son hali verilir. Rakının alkol oranı genellikle %40-%45 arasında olup, bu oran rakı türüne ve markasına göre değişebilir.

Şişeleme

Son olarak, rakı şişelere doldurulur ve tüketicilere sunulur. Şişeleme süreci sırasında özel makineler kullanılır ve şişelerin ağızları özel kapaklarla sıkıca kapatılır.

Rakı yapım süreci, her aşamasında özenli bir işlem gerektirir ve uzmanlık ister. Bu özen ve dikkat, rakının benzersiz tadını ve kalitesini belirler