2023 Yılında Güncel Bira Fiyatları Bira fiyatlarında 2023'teki son durum nedir? En ucuz bira kaç TL? Bremen, Efes ve Tuborg gibi popüler bira markalarının güncel fiyatları ne kadar? Krombacher ve Amsterdam gibi premium bira markalarının fiyatları ne kadar arttı? İşte 2023 bira fiyatları ve bira çeşitleri hakkında en güncel bilgiler bu haberimizde...

2023 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bira fiyatları üzerinde büyük bir etki yarattı. Enflasyon zamlarına ek olarak, ÖTV'deki önemli artışlar fiyatları daha da yükseltti.

Ayrıca, alkol satışlarından alınan ÖTV üzerinden %18 oranında KDV kesintisi de uygulanıyor. Bu, bir anlamda verginin vergisi olarak nitelendirilebilir. Sonuç olarak, zamlar nedeniyle stres yaşayan tüketicilerin ilk tercihi olan bir biranın maliyetinin yaklaşık %55'ini vergiler oluşturuyor.

2023 Yılı En Güncel Bira Fiyatları Listesi

Aşağıdaki liste, 2023 yılına ait en güncel bira fiyatlarına dair bir rehberdir. Efes Pilsen, Tuborg, Bremen, Bomonti, Marmara Gold, Skol, Miller, Beck’s, Amsterdam, Carlsberg, Corona, Weihenstephan, Heineken, Guinness, Duvel, Erdinger, Hoegaarden, Leffe, Grolsch, Frederik, Kronenbourg, Grimbergen gibi pek çok popüler bira markasının güncel fiyatlarını içerir:

Bu fiyatlar, markaların tavsiye ettiği perakende satış fiyatlarıdır ve belirli bir perakendeci ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

EFES PİLSEN BİRA FİYATLARI 2023

Bira severler için 2023 yılı Efes Pilsen bira fiyatları aşağıda listelenmiştir. Farklı boyut ve çeşitlerdeki Efes Pilsen biralarının en güncel fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz:

• 30’luk Efes Pilsen Şişe: 25,00 TL

• 50’lik Efes Pilsen Depozitolu Şişe: 38,00 TL

• 33’lük Efes Pilsen Kutu: 31,00 TL

• 50’lik Efes Pilsen Kutu: 38,00 TL

• 1 litrelik Efes Pilsen Kutu: 70,00 TL

• 50’lik Efes Malt Şişe: 35,00 TL

• 50’lik Efes Malt Kutu: 35,00 TL

• 25’lik Efes Malt Şişe: 20,00 TL

• 50’lik Efes Extra Kutu: 48,00 TL

• 23,7’lik Efes Extra Shot Kutu: 30,00 TL

• 50’lik Efes Özel Seri Şişe: 42,00 TL

• 50’lik Efes Özel Seri Kutu: 41,00 TL

• 50’lik Efes Glutensiz Şişe: 44,00 TL

• 50’lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü: 40,00 TL

Bu fiyatlar, 2023 yılına ait en güncel ve resmi fiyatlardır. Ancak perakendeciye, bölgeye ve döneme göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satın almadan önce yerel satış noktanızdan fiyatları kontrol ediniz.

TUBORG BİRA FİYATLARI 2023



• 50’lik Tuborg Gold Şişe: 37,00 TL

• 50’lik Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 41,00 TL

• 50’lik Tuborg Gold Kutu: 37,00 TL

• 33’lük Tuborg Gold Şişe: 27,50 TL

• 33’lük Tuborg Gold Kutu: 31,00 TL

• 33’lük Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 31,00 TL

• 50’lik Tuborg Amber Şişe: 41,00 TL

• 50’lik Tuborg Amber Kutu: 40,00 TL

• 50’lik Tuborg Kırmızı Special Kutu: 46,00 TL

• 23,7’lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu: 30,00 TL

• 50’lik Tuborg Filtresiz Şişe: 41,00 TL

• 50’lik Tuborg Filtresiz Kutu: 40,00 TL

BREMEN BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Bremen Bira: 30,00 TL

• 50’lik Bremen Yüksek Alkollü Bira: 40,00 TL

BOMONTİ BİRA FİYATLARI 2023



• 50’lik Bomonti Şişe: 35,00 TL

• 50’lik Bomonti Filtresiz Şişe: 45,00 TL

• 50’lik Bomonti Filtresiz Buğday: 50,00 TL

MARMARA GOLD BİRA FİYATI 2023

• 1 Litre Marmara Gold: 60,00 TL

SKOL BİRA FİYATI 2023

• Skol 1 Lt: 60,00 TL

MİLLER BİRA FİYATLARI 2023



• 33’lük Miller Şişe: 26,00 TL

• 50’lik Miller Şişe: 33,00 TL

• 50’lik Miller Kutu: 33,00 TL

BECK’S BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Beck’s Kutu: 43,00 TL

• 50’lik Beck’s Şişe: 44,00 TL

• 33’lük Beck’s Şişe: 37,00 TL

AMSTERDAM BİRA FİYATLARI 2023



• 50’lik Amsterdam Navigator Kutu: 60,00 TL

• 50’lik Amsterdam Navigator Şişe: 60,00 TL

CARLSBERG BİRA FİYATLARI 2023

• 50’lik Carlsberg Şişe: 39,00 TL

• 33’lük Carlsberg Şişe: 33,00 TL

• 50’lik Carlsberg Kutu: 39,00 TL

• 33’lük Carlsberg Kutu: 33,00 TL

• 50’lik Carlsberg Luna Şişe: 42,00 TL

• 50’lik Carlsberg Luna Kutu: 41,00 TL

CORONA BİRA FİYATI 2023



• Corona Şişe Bira 35,5 Cl: 55,00 TL

WEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI 2023

• 33’lük Weihenstephan Şişe: 53,00 TL

• 33’lük Weihenstephan Vitus Şişe: 60,00 TL

GUİNNESS BİRA FİYATI 2023



• 44'lük Guinness Kutu Bira: 67,50 TL

DUVEL BİRA FİYATI 2023

• 33'lük Duvel Şişe: 77,00 TL

ERDİNGER BİRA FİYATI 2023

• 33'lük Erdinger Bira: 57,00 TL

HOEGAARDEN BİRA FİYATI 2023

• 33'lük Hoegaarden Şişe Bira: 57,00 TL

GROLSCH BİRA FİYATI 2023

• 45'lik Grolsch Şişe Bira: 70,00 TL

LEFFE BİRA FİYATLARI 2023

• 33’lük Leffe Brune Blonde Şişe: 60,00 TL

• 33’lük Leffe Brune Şişe: 60,00 TL

BUD BİRA FİYATLARI 2023

• 33’lük Bud Şişe: 37,00 TL

• 50’lik Bud Şişe: 42,00 TL

• 50’lik Bud Kutu: 41,00 TL

KRONENBOURG 1684 BLANC BİRA FİYATI 2023

• 33'lük Kronenbourg Şişe Bira: 53,00 TL

GRİMBERGEN BİRA FİYATLARI 2023

• 33’lük Grimbergen Blonde Şişe: 67,50 TL

• 33’lük Grimbergen Double Ambree Şişe: 67,50 TL

FREDERİK BİRA FİYATLARI 2023

• 35’lik Frederic Marzen Lager Şişe: 45,00 TL

• 35’lik Frederic India Pale Ale Şişe: 45,00 TL

• 35’lik Frederic Brown Ale Şişe: 45,00 TL

• 35’lik Frederic White Ipa Şişe: 45,00 TL

• 35’lik Frederic Yakıma İpa Şişe: 45,00 TL

SOL BİRA FİYATI 2023

• 33’lük SOL Bira: 53,00 TL

Bira Nasıl Yapılır?

Bira yapımı eski çağlardan beri devam eden ve evde ya da ticari ölçekte uygulanabilen bir süreçtir. Temel malzemeleri arpa, su, maya ve şerbetçiotudur. İşte adım adım evde bira yapımı...

Bira Yapımında Kullanılan Malzemeler Nedir?

Bira yapımında temel malzemeler şunlardır:

- Arpa: Biranın ana maddesi arpadır. Arpa, maltlanma işlemine tabi tutulduktan sonra birada kullanılan tahıllar arasında yer alır.

- Su: Bira yapımında kullanılan suyun kalitesi son ürünün kalitesini doğrudan etkiler. Genellikle işlenmiş ve temiz su kullanılır.

- Maya: Maya, biranın fermantasyon sürecinde kullanılır. Maya, şekeri alkol ve karbondiokside dönüştürür.

- Şerbetçiotu: Şerbetçiotu, biraya acı tat ve aroma katar. Ayrıca biranın raf ömrünü uzatır.

Malt Hazırlığı: Bira Yapımının İlk Aşaması

Bira yapımının ilk aşaması maltlanma sürecidir. Maltlanma, arpanın filizlendirilip kurutulması işlemidir. Bu süreçte, arpadaki nişastaların bir kısmı şekere dönüştürülür.

Kaynatma ve Şerbetçiotu Ekleme

Maltlanmış arpa, su ile karıştırılarak bir "mash" oluşturulur ve bu karışım ısıtılır. Bu süreç, daha fazla nişastanın şekere dönüştürülmesini sağlar. Daha sonra şerbetçiotu eklenir ve karışım kaynatılır.

Fermantasyon: Alkolün Oluşumu

Kaynatma işleminden sonra, karışım bir fermantasyon kabına alınır ve maya eklenir. Bu aşamada, mayalar şekerleri alkol ve karbondioksite dönüştürür. Bu süreç genellikle birkaç hafta sürer.

Şişeleme ve Gazlandırma

Fermantasyon sürecinin sonunda, bira şişelere doldurulur ve bir miktar şeker eklenir. Bu ekstra şeker, mayalar tarafından fermente edilerek biranın gazlanmasını sağlar.

Olgunlaştırma ve Servis

Bira, şişelendikten sonra bir süre daha olgunlaştırılır. Bu süre zarfında, biranın tatları daha da gelişir. Olgunlaşma sürecinin ardından bira, ideal sıcaklıkta servis edilmeye hazır hale gelir.

Evde bira yapımı, sabır ve dikkat gerektiren bir süreç

tir. Ancak, sonucunda kendi biranızı yaratmanın verdiği tatmin duygusu, tüm çabanın karşılığını fazlasıyla verir. İyi bir başlangıç için bir bira yapım kiti de kullanabilirsiniz.

Bira Markaları

Dünyada birçok farklı bira markası bulunmaktadır. İşte popüler bira markalarından bazıları:

Budweiser: Amerika kökenli olan Budweiser, dünyanın en tanınmış bira markalarından biridir. Hafif ve ferahlatıcı bir tat profiline sahiptir. Heineken: Hollanda kökenli olan Heineken, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir bira markasıdır. Kendine özgü yeşil şişesiyle tanınır. Guinness: İrlanda kökenli olan Guinness, koyu renkli ve yoğun bir stout biradır. Özel tadı ve kremamsı köpüğüyle bilinir. Corona: Meksika kökenli olan Corona, hafif ve ferahlatıcı bir Meksika birasıdır. Limon dilimiyle servis edilmesiyle ünlüdür. Stella Artois: Belçika kökenli olan Stella Artois, kaliteli bir pilsner biradır. Yüksek kalite standartlarıyla bilinir. Beck's: Almanya kökenli olan Beck's, dünya genelinde popüler bir bira markasıdır. Hafif ve aromatik bir tada sahiptir. Efes Pilsen: Türkiye'nin en tanınmış ve tüketilen yerli bira markasıdır. Hafif ve ferahlatıcı bir pilsner biradır. Tuborg: Danimarka kökenli olan Tuborg, Türkiye'de popüler bir bira markasıdır. Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Carlsberg: Danimarka kökenli olan Carlsberg, dünya genelinde tanınmış bir bira markasıdır. Hafif ve dengeli bir tada sahiptir. Miller: Amerika kökenli olan Miller, ferahlatıcı ve hafif bir Amerikan stili biradır. Genellikle yaz aylarında tercih edilir.

Bu listede sadece bazı popüler bira markaları yer almaktadır. Dünya genelinde birçok farklı bira markası bulunmaktadır ve bira severler için geniş bir seçenek yelpazesi mevcuttur.

Türkiye'de birçok yerli bira markası bulunmaktadır. İşte Türkiye'deki bazı bira markaları:

Efes Pilsen: Türkiye'nin en tanınmış ve tüketilen yerli bira markasıdır. Hafif ve ferahlatıcı bir pilsner biradır. Tuborg: Danimarka kökenli olan Tuborg, Türkiye'de üretilen ve popüler bir bira markasıdır. Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bomonti: Türkiye'nin köklü bira markalarından biridir. Farklı çeşitleriyle ve özgün tatlarıyla dikkat çeker. Gara Guzu: Türkiye'nin bağımsız bira üreticilerinden biridir. El yapımı ve özel aromalı biralar üretmektedir. Pera: İstanbul merkezli bir bira markasıdır. El yapımı biralarıyla ve çeşitli tat profilleriyle tanınır. Marmara Gold: Türkiye'nin yerli bira markalarından biridir. Kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilen biralarıyla bilinir. Dorock: İzmir merkezli bir bira markasıdır. Özgün tat profilleri ve yaratıcı bira çeşitleri sunmaktadır. Bevog: Türkiye'de üretilen bir diğer yerli bira markasıdır. Farklı tarzlarda biralar üretmekte ve özgün tatlarıyla dikkat çekmektedir. Sankt Petrus: Türkiye'nin önde gelen mikro bira üreticilerinden biridir. El yapımı biralarıyla ve çeşitli tat deneyimleri sunmaktadır. Kings Brass: Türkiye'de bağımsız bir bira markasıdır. El yapımı biralarıyla ve özgün aromalarıyla bilinir.

Bu liste, Türkiye'deki bazı yerli bira markalarının sadece birkaçını içermektedir. Türkiye'de giderek büyüyen bir craft bira kültürü bulunmakta ve bu da çeşitli yerli bira markalarının ortaya çıkmasına ve çeşitliliğin artmasına yol açmaktadır