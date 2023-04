Bomb Rush Cyberfunk 18 Ağustos’ta PC ve Nintendo Switch sahipleriyle buluşacak olan Bomb Rush Cyberfunk için Dreamcast’in unutulmaz oyunlarından olan (ve çoktandır PC’de de deneyimleyebildiğiniz) Jet Set Radio’nun ruhani takipçisi diyebiliriz. Cel-shade grafikleri, patenin yanında kaykay ve bisiklet gibi ekstrem sporları da sunan oyun, eğlenceli müzikleriyle de kulağımızın pasını silecek gibi duruyor. Oyunun fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Pacific Drive Birçok oyunda zombilerden, yaratıklardan ve karanlık birçok düşmandan kaçmayı öğrendik. “Hayatta kalma” türü olarak bilinen bu oyunlara enteresan bir eklenti geliyor: Pacific Drive. PC ve PS5 için geliştirilen ve bu yıl içerisinde çıkması planlanan oyunda ıssız yerlerde araba sürerken peşimize takılan, niyeti hiç de iyi olmayan insanlardan kaçmaya çalışacağız. Adrenalinin tavan yapacağı oyunun heyecan verici fragmanını buradan izleyebilirsiniz. Cocoon Limbo’nun ve Inside’ın baş oynanış tasarımcısı olan Jeppe Carlsen’in yeni oyunu Cocoon, yaratıcılığın sınırlarınız zorlayan oynanış mekaniğiyle heyecan yaratmayı başarıyor. PC’nin yanında Xbox Series X|S ve Nintendo Switch için de geliştirilen oyunda bir çeşit kanatlı yaratığı kontrol ediyor ve birbirinden fantastik bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışıyoruz. Nasıl bir oyundan bahsedildiğini daha iyi anlamak için fragmanı mutlaka izleyin. Dordogne Aksiyondan ve hareketten uzak, anlatımı kuvvetli, sakin ve sanat eseri gibi gözüken sulu boya manzaralarıyla bezeli bir oyun yüzünüze bir gülümseme bırakıyorsa Dordogne’u takip listenize almalısınız. Bu yıl içerisinde PS4 ve Xbox One da dahil olmak üzere her türlü oyun sistemi için yayınlanacak olan oyun bir ailenin hikayesini konu alıyor ve 32 yaşındaki Mimi ile anneannesi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Bu adresten fragmanı izleyerek oyun hakkında daha çok fikir sahibi olabilirsiniz. Planet of Lana El çizimi grafikleri ve etkileyici oynanışı ile ön plana çıkan Planet of Lana, sizi bir başka gezegende, bir çeşit kurtarma görevine yollayacak. İsimsiz düşmanların işgal ettiği bu gezegende bir yandan düşmanlarımızdan gizlenmeye, diğer yandan bulmacaları çözerek önümüzdeki yolu aydınlatmaya çalışacağız. Oynanışa dair birçok bilgi içeren bu fragmanı izleyerek kendinizi oyuna ısındırabilirsiniz. Henüz oyunun çıkış tarihi belli olmasa da bahar aylarında PC ve Xbox sistemleri için piyasada olacağı belirtiliyor. A Highland Song Evinden kaçıp İskoç halk müziği ezgileri eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkan Moira McKinnon’ın hikayesini anlatan A Highland Song, ritim tabanlı bir platform oyunu. Oldukça sağlam bir hikaye anlatımına sahip olacak oyun bizlere farklı yollar seçme ve hikayeyi değiştirme şansı sunacak. Bu yıl içerisinde PC ve Nintendo Switch için çıkması planlanan A Highland Song’un fragmanını buradan izleyebilirsiniz. The Alters Listenin en büyük oyunlarından biri olan The Alters, klonlama teknolojisiyle kendi kopyalarını yaratan bir adamın diğer kopyalarıyla olan hikayesini konu alacak. Bir gezegende kapana kısılan kahramanımızın tam anlamıyla ne tür engellerle karşı karşıya kalacağını henüz bilmiyoruz ama fragmanını izledikten sonra bu oyunu listenize alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu yıl içerisinde çıkacak olan oyun sadece PC için geliştiriliyor. Eternights Listemizin son üyesi Japonya’dan! Anime stili görselliği ve Devil May Cry’ı anımsatan oynanışı ile dikkat çeken Eternights’ta, önceden insan olan birçok yaratığa karşı mücadele edeceğiz. Bir çeşit gün sistemi de olan oyunda hem Persona serisindeki gibi ekip arkadaşlarınızla ilişkilerinizi kontrol edecek, hem de onlarca farklı zindanda savaşacaksınız. PC, PS4 ve PS5 için geliştirilen oyunun yaz aylarında çıkması planlanıyor. Oyuna göz atmak için bu fragmanı izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızı hızlandırmak için yapabileceğiniz 10 şey Kaynak: Yenigün Haber Merkezi