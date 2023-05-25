2023 yılında çıkacak filmler listesi ile karşınızdayız. Bu yıl sinemalarda hangi filmler oynayacak? 2023'te Vizyona Girecek Filmler hangileri? 2023 yılında vizyona girecek filmler listesinde pek çok film var. Bu yıl en çok beklenilen filmler arasında Dune: Part Two, The Marvels, Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma, The Flash, Indiana Jones ve Kader Kadranı, Transformers: Canavarların Yükselişi ve Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş gibi filmler var.
2023 yılında çıkacak filmler
Sizlere bu yıl vizyona girecek filmlerden bahsedeceğiz. Acaba 2023'te Vizyona Girecek Filmler hangileri? 2023 yılında vizyona girecek filmler arasında Dune, Görevimiz Tehlike, Transformers, Örümcek Adam, Ninja Kaplumbağalar ve İndiana Jones gibi filmlerin devam filmlerini izleyeceğiz. Oppenheimer, Aquaman ve Kayıp Krallık, The Flash, Wonder Woman 3 gibi filmler de bu yılın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Haydi listeye yakından bakalım:
2023'te Vizyona Girecek Filmler Listesi
Sizlere 2023'te Vizyona Girecek Filmler için gişe tarihlerine göre bir yazı hazırladık. 2023 yılında vizyona girecek filmler listesi:
Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid)
- Orijinal İsmi: A Pequena Sereia
- Süre: 135dk
- Tür: Aile , Fantastik , Macera , Romantik
- Oyuncular: Halle Bailey , Melissa McCarthy , Jacob Tremblay , Awkwafina , Javier Bardem
- Yönetmen: Rob Marshall
- Senarist: David Magee , Rob Marshall
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 26 Mayıs 2023
1989 yapımı 'The Litte Mermaid' filminin yeniden çekilen versiyonu. Bkz: Küçük Deniz Kızı oyuncuları ve Konusu
Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş
- Orijinal İsmi: Spider-Man: Across the Spider-Verse
- Süre: 136dk
- Tür: Animasyon , Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Seslendirenler: Shameik Moore , Oscar Isaac , Hailee Steinfeld , Jake Johnson , Issa Rae
- Yönetmen: Joaquim Dos Santos , Kemp Powers , Justin K. Thompson
- Senarist: Christopher Miller , Dave Callaham , Phil Lord
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 2 Haziran 2023
Spider-Man: Into the Spider-Verse, son yılların en iyi animasyon filmlerinden biri olmakla kalmayıp, genel olarak süper kahraman film devrimi için bir yüksek noktayı temsil ediyordu. Yıldırımın iki kez çarpması mümkün mü? Eşzamanlı olarak üretilen iki devam filminden biri olması duraksamaya neden olabilir: İlk Spider-Verse filmi, tek seferlik keyifli bir film gibi geldi - genellikle sıkıcı bir dünya inşa etme ve kontrol etme anlatısı olarak adlandırılan devasa yeni bir serinin başlangıcı değil sonuçta MCU'yu bir slogana dönüştüren kutular. Ayrıca yönetmenler bu kez farklı. Ancak yazar-yapımcılar hala The LEGO Movie'nin arkasındaki adamlar olan Phil Lord ve Christopher Miller'dır; heyecan verici aksiyon sürprizleriyle karışan saygısız mizah konusunda ustalıkları vardır ve çalışmaya devam ederken bir şekilde sanatsal bağımsızlıklarını ve ruhlarını korumuş gibi görünürler.
Transformers: Canavarların Yükselişi
- Orijinal İsmi: Transformers: Rise of the Beasts
- Süre: 127dk
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Anthony Ramos , Dominique Fishback , Tobe Nwigwe , Michelle Yeoh , Ron Perlman
- Yönetmen: Steven Caple Jr.
- Senarist: Joby Harold
- Yapımı: 2023 - ABD , Kanada
- Vizyon: 9 Haziran 2023
2023 yılında çıkacak filmler listesinde Transformers serisinden de bir filmimiz var. “Transformers: Canavarların Yükselişi”, izleyicileri Otobotlarla birlikte ‘90’larda dünyayı dolaşan maceraya çıkarıyor ve Dünya’da Otobotlarla Decepticon’lar arasında devam eden savaşta yepyeni bir Transformer türü olan Maximal’leri tanıtıyor. The Flash
- Orijinal İsmi: The Flash
- Süre: 144dk
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Ben Affleck , Ezra Miller , Michael Keaton , Michael Shannon , Temuera Morrison
- Yönetmen: Andrés Muschietti
- Senarist: Christina Hodson
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 16 Haziran 2023
Bilim adamı Barry Allen, fırtınalı bir gece laboratuarında çalışırken yıldırım düşmesi sonucunda üzerinde çalıştığı kimyasal maddelere maruz kalır. Bu dönüşüm sonucunda akılalmaz bir hızla hareket edebilme yeteneğine sahip olan Allen, şehrini kötülüklere karşı koruma görevini de üstlenecektir.
Indiana Jones ve Kader Kadranı
- Orijinal İsmi: Indiana Jones and the Dial of Destiny
- Süre: 154dk
- Tür: Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Harrison Ford , Phoebe Waller-Bridge , Mads Mikkelsen , Thomas Kretschmann , Boyd Holbrook
- Yönetmen: James Mangold
- Senarist: George Lucas , Philip Kaufman , David Koepp
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 30 Haziran 2023
Harrison Ford'un Indiana Jones olarak geri dönmesi oldukça heyecan verici olmalı, ancak ister inanın ister inanmayın, bu film için heyecanlanmanın ana nedenlerinden biri yönetmeni. Hayır, Indy'nin önceki dört yarışmasına liderlik eden harika Steven Spielberg değil. Bunun yerine, on yıldır gözyaşları içinde olan, The Wolverine, Logan ve Ford vs. belirgin bir şekilde eksikti.
Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm
- Orijinal İsmi: Mission Impossible - Dead Reckoning Part One
- Süre: 165dk
- Tür: Aksiyon , Gerilim , Macera
- Oyuncular: Tom Cruise , Pom Klementieff , Rebecca Ferguson , Hayley Atwell , Indira Varma
- Yönetmen: Christopher McQuarrie
- Senarist: Christopher McQuarrie
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 14 Temmuz 2023
"Görevimiz Tehlike" serisinin yeni filmi 2023 yılında çıkacak filmler listemizde yer alıyor... Tom Cruise, Paramount'un milyarlarca dolarlık Görevimiz Tehlike serisinin bu yedinci bölümünde süper casus Ethan Hunt rolünü yeniden canlandırıyor. Yönetmen Christopher McQuarrie, ilk bölümü "serinin geri kalanını yutan bir bölüm" olarak tanımladı, ancak olay örgüsü ayrıntıları gizli tutuluyor. (İkinci bölüm Haziran 2024'te yayınlanacak.) Ancak Cruise'un Mission Impossible ajanının uçurumdan aşağı bir motosiklete pilotluk yaptığı, Arabistanlı Lawrence benzeri bir atlı savaş sahnesi ve İtalya'nın dar sokaklarında bir mini 500 ile yapılan araba kovalamacasını içeren en az bir sahne bekleyin
Oppenheimer
- Orijinal İsmi: Oppenheimer
- Tür: Dram , Tarih
- Oyuncular: Cillian Murphy , Emily Blunt , Robert Downey Jr. , Matt Damon , Florence Pugh
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Senarist: Christopher Nolan
- Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere
- Vizyon: 21 Temmuz 2023
Filmde bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ın hikayesini izleyeceğiz. Oppenheimer'ın atom bombasının geliştirilmesi ve dramatik öyküsü. İrlandalı Peaky Blinders oyuncusu Cillian Murphy, yazar-yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan bu yüksek profilli biyografide "Atom Bombasının Babası" lakaplı J. Robert Oppenheimer'ı canlandırıyor. Pulitzer Ödüllü biyografi American Prometheus'a dayanan (ve Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt ve Matt Damon gibi destekleyici bir oyuncu kadrosuna sahip) film, Manhattan Projesi'ne öncülük eden parlak ama çelişkili teorik fizikçiyi konu alıyor. Dünya Savaşı'nı fiilen sona erdiren dünyanın ilk nükleer silahlarını ürettiği için.
Barbie
- Orijinal İsmi: Barbie
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Margot Robbie , Ryan Gosling , Simu Liu , America Ferrera , Will Ferrell
- Yönetmen: Greta Gerwig , Alethea Jones
- Senarist: Greta Gerwig , Noah Baumbach , Olivia Milch
- Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere
- Vizyon: 21 Temmuz 2023
Bir yandan Barbie, onlarca yıldır hedef kitlesi olan kızların karşı karşıya kaldığı çelişkili idealleri temsil eden bir oyuncak bebek hakkında bir film. Öte yandan, Barbie'nin yönetmenliğini günümüzün en yetenekli film yapımcılarından biri olan ve kadınlık ve toplumsal cinsiyet beklentilerine nasıl girileceğini bilen biri olan Greta Gerwig yapıyor. Kendi adını taşıyan karakter olarak Margot Robbie'nin ve sadık aşkı Ken olarak Ryan Gosling'in rol aldığı Barbie, 2023 takvimindeki en büyük soru işareti olmaya devam ediyor, ancak kamera önünde ve arkasında yer alan tüm yetenekler göz önüne alındığında, en azından ilginç olacak.
The Marvels
- Orijinal İsmi: The Marvels
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Brie Larson , Iman Vellani , Zawedda Ashton , Samuel L. Jackson , Teyonah Parris
- Yönetmen: Nia DaCosta
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 28 Temmuz 2023
Captain Marvel filminin devamı geliyor. 2023 yılında çıkacak filmler arasında bir Marvel filmi olmazsa olmaz.
Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası
- Orijinal İsmi: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Rose Byrne, Paul Rudd, John Cena, Seth Rogen
- Yönetmen: Jeff Rowe, Kyler Spears
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 2 Ağustos 2023
2023'te Vizyona Girecek Filmler listemizde sevilen çizgi filmin uyarlaması geliyor. Kaplumbağa kardeşler, bir mutant ordusuyla savaşıyorlar. New York şehrinin sevgisini kazanmaya çalışan kaplumbağaların bol aksiyonlu macerası 2 Ağustos'ta geliyor.
Challengers
- Orijinal İsmi: Challengers
- Tür: Dram , Komedi , Romantik
- Oyuncular: Zendaya Coleman , Josh O'Connor , Mike Faist , A.J. Lister , Heidi Garza
- Yönetmen: Luca Guadagnino
- Senarist: Justin Kuritzkes
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 11 Ağustos 2023
Kraven The Hunter
- Orijinal İsmi: Kraven The Hunter
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon
- Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson , Russell Crowe
- Yönetmen: J.C. Chandor
- Senarist: Matt Holloway , Art Marcum , Richard Wenk
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 6 Ekim 2023
Dune: Part Two
- Orijinal İsmi: Dune: Part Two
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Timothée Chalamet , Zendaya Coleman , Rebecca Ferguson , Javier Bardem , Stellan Skarsgård
- Yönetmen: Denis Villeneuve
- Senarist: Denis Villeneuve , Jon Spaihts
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 3 Kasım 2023
Bir çocuk, Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu bir çöl gezegeninde göçebelerin Mesihi olur. Baharat insanları gezginlere, mistiklere ve delilere dönüştürür. Evrenlerinin yeni hükümdarı olmak için hangi bedeli ödeyecek?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
- Orijinal İsmi: The Ballad of Songbirds and Snakes
- Süre: 165dk
- Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
- Oyuncular: Tom Blyth , Rachel Zegler , Hunter Schafer , Peter Dinklage , Viola Davis
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Senarist: Michael Arndt , Michael Lesslie
- Yapımı: 2023 - ABD
- Vizyon: 17 Kasım 2023
Film, "Açlık Oyunları" serisinin öncesine bizi götürüyor.
Wonka
- Orijinal İsmi: Wonka
- Tür: Aile , Komedi , Macera
- Oyuncular: Timothée Chalamet , Keegan-Michael Key , Olivia Colman , Rakhee Thakrar , Paterson Joseph
- Yönetmen: Paul King
- Senarist: Simon Rich
- Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere
- Vizyon: 15 Aralık 2023
Filmde ünlü çikolatacı Willy Wonka'nın hayatına göz atıyoruz.