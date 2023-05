2023 yılında çıkacak filmler listesi ile karşınızdayız. Bu yıl sinemalarda hangi filmler oynayacak? 2023'te Vizyona Girecek Filmler hangileri? 2023 yılında vizyona girecek filmler listesinde pek çok film var. Bu yıl en çok beklenilen filmler arasında Dune: Part Two, The Marvels, Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma, The Flash, Indiana Jones ve Kader Kadranı, Transformers: Canavarların Yükselişi ve Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş gibi filmler var.

2023 yılında çıkacak filmler

Sizlere bu yıl vizyona girecek filmlerden bahsedeceğiz. Acaba 2023'te Vizyona Girecek Filmler hangileri? 2023 yılında vizyona girecek filmler arasında Dune, Görevimiz Tehlike, Transformers, Örümcek Adam, Ninja Kaplumbağalar ve İndiana Jones gibi filmlerin devam filmlerini izleyeceğiz. Oppenheimer, Aquaman ve Kayıp Krallık, The Flash, Wonder Woman 3 gibi filmler de bu yılın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Haydi listeye yakından bakalım:

2023'te Vizyona Girecek Filmler Listesi

Sizlere 2023'te Vizyona Girecek Filmler için gişe tarihlerine göre bir yazı hazırladık. 2023 yılında vizyona girecek filmler listesi:

Orijinal İsmi: A Pequena Sereia

Süre: 135dk

Tür: Aile , Fantastik , Macera , Romantik

Oyuncular: Halle Bailey , Melissa McCarthy , Jacob Tremblay , Awkwafina , Javier Bardem

Yönetmen: Rob Marshall

Senarist: David Magee , Rob Marshall

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 26 Mayıs 2023

1989 yapımı 'The Litte Mermaid' filminin yeniden çekilen versiyonu. Bkz: Küçük Deniz Kızı oyuncuları ve Konusu

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş

Orijinal İsmi: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Süre: 136dk

Tür: Animasyon , Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Seslendirenler: Shameik Moore , Oscar Isaac , Hailee Steinfeld , Jake Johnson , Issa Rae

Yönetmen: Joaquim Dos Santos , Kemp Powers , Justin K. Thompson

Senarist: Christopher Miller , Dave Callaham , Phil Lord

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 2 Haziran 2023

Spider-Man: Into the Spider-Verse, son yılların en iyi animasyon filmlerinden biri olmakla kalmayıp, genel olarak süper kahraman film devrimi için bir yüksek noktayı temsil ediyordu. Yıldırımın iki kez çarpması mümkün mü? Eşzamanlı olarak üretilen iki devam filminden biri olması duraksamaya neden olabilir: İlk Spider-Verse filmi, tek seferlik keyifli bir film gibi geldi - genellikle sıkıcı bir dünya inşa etme ve kontrol etme anlatısı olarak adlandırılan devasa yeni bir serinin başlangıcı değil sonuçta MCU'yu bir slogana dönüştüren kutular. Ayrıca yönetmenler bu kez farklı. Ancak yazar-yapımcılar hala The LEGO Movie'nin arkasındaki adamlar olan Phil Lord ve Christopher Miller'dır; heyecan verici aksiyon sürprizleriyle karışan saygısız mizah konusunda ustalıkları vardır ve çalışmaya devam ederken bir şekilde sanatsal bağımsızlıklarını ve ruhlarını korumuş gibi görünürler.

Transformers: Canavarların Yükselişi

Orijinal İsmi: Transformers: Rise of the Beasts

Süre: 127dk

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Oyuncular: Anthony Ramos , Dominique Fishback , Tobe Nwigwe , Michelle Yeoh , Ron Perlman

Yönetmen: Steven Caple Jr.

Senarist: Joby Harold

Yapımı: 2023 - ABD , Kanada

Vizyon: 9 Haziran 2023

2023 yılında çıkacak filmler listesinde Transformers serisinden de bir filmimiz var. “Transformers: Canavarların Yükselişi”, izleyicileri Otobotlarla birlikte ‘90’larda dünyayı dolaşan maceraya çıkarıyor ve Dünya’da Otobotlarla Decepticon’lar arasında devam eden savaşta yepyeni bir Transformer türü olan Maximal’leri tanıtıyor. The Flash

Orijinal İsmi: The Flash

Süre: 144dk

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Oyuncular: Ben Affleck , Ezra Miller , Michael Keaton , Michael Shannon , Temuera Morrison

Yönetmen: Andrés Muschietti

Senarist: Christina Hodson

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 16 Haziran 2023

Bilim adamı Barry Allen, fırtınalı bir gece laboratuarında çalışırken yıldırım düşmesi sonucunda üzerinde çalıştığı kimyasal maddelere maruz kalır. Bu dönüşüm sonucunda akılalmaz bir hızla hareket edebilme yeteneğine sahip olan Allen, şehrini kötülüklere karşı koruma görevini de üstlenecektir.

Indiana Jones ve Kader Kadranı

Orijinal İsmi: Indiana Jones and the Dial of Destiny

Süre: 154dk

Tür: Aksiyon , Macera

Oyuncular: Harrison Ford , Phoebe Waller-Bridge , Mads Mikkelsen , Thomas Kretschmann , Boyd Holbrook

Yönetmen: James Mangold

Senarist: George Lucas , Philip Kaufman , David Koepp

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 30 Haziran 2023

Harrison Ford'un Indiana Jones olarak geri dönmesi oldukça heyecan verici olmalı, ancak ister inanın ister inanmayın, bu film için heyecanlanmanın ana nedenlerinden biri yönetmeni. Hayır, Indy'nin önceki dört yarışmasına liderlik eden harika Steven Spielberg değil. Bunun yerine, on yıldır gözyaşları içinde olan, The Wolverine, Logan ve Ford vs. belirgin bir şekilde eksikti.

Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

Orijinal İsmi: Mission Impossible - Dead Reckoning Part One

Süre: 165dk

Tür: Aksiyon , Gerilim , Macera

Oyuncular: Tom Cruise , Pom Klementieff , Rebecca Ferguson , Hayley Atwell , Indira Varma

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Senarist: Christopher McQuarrie

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 14 Temmuz 2023

"Görevimiz Tehlike" serisinin yeni filmi 2023 yılında çıkacak filmler listemizde yer alıyor... Tom Cruise, Paramount'un milyarlarca dolarlık Görevimiz Tehlike serisinin bu yedinci bölümünde süper casus Ethan Hunt rolünü yeniden canlandırıyor. Yönetmen Christopher McQuarrie, ilk bölümü "serinin geri kalanını yutan bir bölüm" olarak tanımladı, ancak olay örgüsü ayrıntıları gizli tutuluyor. (İkinci bölüm Haziran 2024'te yayınlanacak.) Ancak Cruise'un Mission Impossible ajanının uçurumdan aşağı bir motosiklete pilotluk yaptığı, Arabistanlı Lawrence benzeri bir atlı savaş sahnesi ve İtalya'nın dar sokaklarında bir mini 500 ile yapılan araba kovalamacasını içeren en az bir sahne bekleyin

Oppenheimer

Orijinal İsmi: Oppenheimer

Tür: Dram , Tarih

Oyuncular: Cillian Murphy , Emily Blunt , Robert Downey Jr. , Matt Damon , Florence Pugh

Yönetmen: Christopher Nolan

Senarist: Christopher Nolan

Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere

Vizyon: 21 Temmuz 2023

Filmde bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ın hikayesini izleyeceğiz. Oppenheimer'ın atom bombasının geliştirilmesi ve dramatik öyküsü. İrlandalı Peaky Blinders oyuncusu Cillian Murphy, yazar-yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan bu yüksek profilli biyografide "Atom Bombasının Babası" lakaplı J. Robert Oppenheimer'ı canlandırıyor. Pulitzer Ödüllü biyografi American Prometheus'a dayanan (ve Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt ve Matt Damon gibi destekleyici bir oyuncu kadrosuna sahip) film, Manhattan Projesi'ne öncülük eden parlak ama çelişkili teorik fizikçiyi konu alıyor. Dünya Savaşı'nı fiilen sona erdiren dünyanın ilk nükleer silahlarını ürettiği için.

Barbie

Orijinal İsmi: Barbie

Tür: Komedi

Oyuncular: Margot Robbie , Ryan Gosling , Simu Liu , America Ferrera , Will Ferrell

Yönetmen: Greta Gerwig , Alethea Jones

Senarist: Greta Gerwig , Noah Baumbach , Olivia Milch

Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere

Vizyon: 21 Temmuz 2023

Bir yandan Barbie, onlarca yıldır hedef kitlesi olan kızların karşı karşıya kaldığı çelişkili idealleri temsil eden bir oyuncak bebek hakkında bir film. Öte yandan, Barbie'nin yönetmenliğini günümüzün en yetenekli film yapımcılarından biri olan ve kadınlık ve toplumsal cinsiyet beklentilerine nasıl girileceğini bilen biri olan Greta Gerwig yapıyor. Kendi adını taşıyan karakter olarak Margot Robbie'nin ve sadık aşkı Ken olarak Ryan Gosling'in rol aldığı Barbie, 2023 takvimindeki en büyük soru işareti olmaya devam ediyor, ancak kamera önünde ve arkasında yer alan tüm yetenekler göz önüne alındığında, en azından ilginç olacak.

The Marvels

Orijinal İsmi: The Marvels

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Oyuncular: Brie Larson , Iman Vellani , Zawedda Ashton , Samuel L. Jackson , Teyonah Parris

Yönetmen: Nia DaCosta

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 28 Temmuz 2023

Captain Marvel filminin devamı geliyor. 2023 yılında çıkacak filmler arasında bir Marvel filmi olmazsa olmaz.

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

Orijinal İsmi: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Oyuncular: Rose Byrne, Paul Rudd, John Cena, Seth Rogen

Yönetmen: Jeff Rowe, Kyler Spears

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 2 Ağustos 2023

2023'te Vizyona Girecek Filmler listemizde sevilen çizgi filmin uyarlaması geliyor. Kaplumbağa kardeşler, bir mutant ordusuyla savaşıyorlar. New York şehrinin sevgisini kazanmaya çalışan kaplumbağaların bol aksiyonlu macerası 2 Ağustos'ta geliyor.

Challengers

Orijinal İsmi: Challengers

Tür: Dram , Komedi , Romantik

Oyuncular: Zendaya Coleman , Josh O'Connor , Mike Faist , A.J. Lister , Heidi Garza

Yönetmen: Luca Guadagnino

Senarist: Justin Kuritzkes

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 11 Ağustos 2023

Kraven The Hunter

Orijinal İsmi: Kraven The Hunter

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson , Russell Crowe

Yönetmen: J.C. Chandor

Senarist: Matt Holloway , Art Marcum , Richard Wenk

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 6 Ekim 2023

Dune: Part Two

Orijinal İsmi: Dune: Part Two

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Oyuncular: Timothée Chalamet , Zendaya Coleman , Rebecca Ferguson , Javier Bardem , Stellan Skarsgård

Yönetmen: Denis Villeneuve

Senarist: Denis Villeneuve , Jon Spaihts

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 3 Kasım 2023

Bir çocuk, Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu bir çöl gezegeninde göçebelerin Mesihi olur. Baharat insanları gezginlere, mistiklere ve delilere dönüştürür. Evrenlerinin yeni hükümdarı olmak için hangi bedeli ödeyecek?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Orijinal İsmi: The Ballad of Songbirds and Snakes

Süre: 165dk

Tür: Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera

Oyuncular: Tom Blyth , Rachel Zegler , Hunter Schafer , Peter Dinklage , Viola Davis

Yönetmen: Francis Lawrence

Senarist: Michael Arndt , Michael Lesslie

Yapımı: 2023 - ABD

Vizyon: 17 Kasım 2023

Film, "Açlık Oyunları" serisinin öncesine bizi götürüyor.

Wonka

Orijinal İsmi: Wonka

Tür: Aile , Komedi , Macera

Oyuncular: Timothée Chalamet , Keegan-Michael Key , Olivia Colman , Rakhee Thakrar , Paterson Joseph

Yönetmen: Paul King

Senarist: Simon Rich

Yapımı: 2023 - ABD , İngiltere

Vizyon: 15 Aralık 2023

Filmde ünlü çikolatacı Willy Wonka'nın hayatına göz atıyoruz.