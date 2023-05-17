Şahmaran

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in oynadığı 2023 Netflix dizisidir.

Konusu: Öğretim görevlisi olan Şahsu, mesleği gereği Adana'ya gider. Hayatındaki bu değişiklik onun, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye karar vermesine de yol açar. Şahşu bu yolculukta kendisini, Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun içinde bulur. Mar ırkı, aşkın ve bilgeliğin sembolü olan Şahmaran efsanesine inanmaktadır ve Şahsu'nun gelişiyle onlar tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Şahsu'nun geçmişin hesabını sormak için çıktığı bu yolculukta Maran ile yollarının kesişmesiyle hayatı bambaşka bir hal alır.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne

Umut Aral ve Gökçen Usta'nın yönetmenliğini yaptığı, Melisa Sözen, Eylül Tumbar, Musa Uzunlar, Başak Daşman, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal, Meriç Rakalar, Emrah Kolukısa, Kubilay Tunçer'in rol aldığı 2023 Netflix dizisidir.

Konusu: Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanır.

Terzi

Yönetmenliğini Cem Karcı, senaristliğini Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstlendiği, Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Ece Sükan, Lila Gürmen, Vedat Erincin, Celile Toyon, Engin Şenkan, Evrim Alasya'nın rol aldığı 2023 Netflix dizisidir.

Konusu: Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

Boğa Boğa

Yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı filmde başrollerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit oynadığı Boğa Boğa 21 Nisan 2023'de Netflix'te izleyiciyle buluştu.

Konusu: Boğa Boğa, aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu ediyor. İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşen çift, burada aradıkları huzuru bulacaklarına inanır. Ancak onlar çok geçmeden yerleştikleri kasabada pek çok düşmana sahip olduklarını anlarlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ