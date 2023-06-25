Volkswagen Passat, dünya çapında ve Türkiye’de yoğun bir ilgi görüyor. Maalesef, sedan modelin üretimi geçtiğimiz yıllarda durduruldu ve yalnızca Variant ve Alltrack versiyonları ile yola devam etme kararı alındı. Peki, ülkemizde satışa sunulan bu station wagon Passat modelleri neler sunuyor ve 2023 fiyatları ne kadar? İşte 2023 Passat fiyat listesi!

Passat 2023 Fiyat Listesi ve Teknik Özellikler

Passat Variant, 1.5 litrelik 400 Nm tork ve 150 PS güç üretebilen dört silindirli bir benzinli motora sahip. Aracın ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre civarında. Bu model, Business ve Elegance olmak üzere iki farklı donanım paketi seçeneği ile satışa sunuluyor. Yorgunluk tespit sistemi, görsel park desteği ve anahtarsız çalıştırma gibi birçok özellik her iki donanım paketinde de standart olarak sunuluyor.

Daha üst segment bir araç tercih eden müşterilere ise Passat Alltrack modeli öneriliyor. Bu modelde, 2.0 litrelik 400 Nm tork ve 200 PS güç üreten bir dizel motor kullanılıyor. Ortalama yakıt tüketimi 6,1 litre. Bu araçta tek bir donanım paketi bulunuyor ve yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi bir dizi özellik standart olarak sunuluyor.

Passat Variant Fiyat Listesi

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: ₺1,474,000.00

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: ₺1,797,100.00

Opsiyonel Donanımlar

Metalik Renk: ₺10,960.00

Panoramik Açılır Cam Tavan: ₺31,170.00

Passat Alltrack Fiyat Listesi

Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack: ₺2,905,700.00

Opsiyonel Donanımlar