2023 Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe ne zaman karşılaşacak? 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı, hangi şehir de ve ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe 50. Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Detayları haberimizde...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Fenerbahçe, 50. Süper Kupa finali için sahaya çıkacaklar. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

7.kez karşı karşıa gelecekler

Galatasaray ile Fenerbahçe, 1966'dan bu yana düzenlenen Süper Kupa'da yedinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, son olarak 2013-2014 sezonunda Süper Kupa finalinde buluşmuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir kez daha bu prestijli kupanın finalinde eşleşmeleri, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birini tekrar canlandırıyor.

3'er kez kazandılar

Süper Kupa'da daha önceki 6 finalde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma sayısı eşit. Galatasaray, rakibini 1996, 2012 ve 2013 yıllarında yenerek kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında rakibini mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. 50. Süper Kupa finalinde bu dengenin kırılması bekleniyor. Bu nedenle final, tüm futbolseverler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

2023 Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Fenerbahçe, 50. Süper Kupa finali için sahaya çıkacaklar. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesi futbolseverler tarafından merakla beklenirken, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihi ve yeri henüz belli değil. TFF'ye yakın kaynaklar tarafından Temmuz sonu ya da Ağustos başı olarak maçın oynanacağı söyleniyor.

2023 Türkiye Süper Kupa maçı nerede yapılacak?

50. Süper Kupa finali için karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe mücadelesinin henüze nerede oynanacağı kesinleşmedi. Kulislere göre 6 Şubat'ta yaşana n deprem felaketinden etkilenen 11 ilimizden birin yapılabileceği söyleniyor.