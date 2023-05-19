Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve Türkiye’de montajlanan Togg otomobillerin 2023 fiyatları duyuruldu. İlk olarak SUV modeli olan T10X piyasaya sunuldu. Peki, Togg fiyatları ne kadar? Aşağıda 2023 Togg fiyat listesi ve aracın teknik özelliklerine dair bilgiler yer almaktadır.

2023 Togg Fiyat Listesi

Togg T10X V1 RWD standart menzil: 953.000 TL

Togg T10X V2 RWD standart menzil: 1.055.000 TL

Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.215.000 TL

Başlangıç paketi olan ve 310 kilometre menzil ile 160 kilowatt motor gücüne sahip Togg T10X V1 modeli 953.000 TL'lik fiyatı ile alıcılarına sunuluyor. En pahalı opsiyon olan ve uzun menzil imkanı sunan Togg T10X V2 modeli ise 1.215.000 TL fiyat etiketine sahip.

Togg T10X Teknik Özellikler

TOGG C-SUV, giriş seviyesinde 160 kilowatt (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir motorla piyasaya sürüldü. Aracın 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye sürüyor.

Togg T10X'in uzun menzilli versiyonu 88.6 kWsa'lık batarya ile 510 kilometre menzil sunarken, giriş seviyesi versiyonu 52.4 kWsa'lik batarya ile 310 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca dört tekerlekten çekişli ve çift motorlu versiyonu da bulunuyor. Bu versiyon, 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunuyor ve 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye sürüyor.

Togg T10X ayrıca, 7 adet hava yastığı, sürekli kendini yenileyen sürücü destek sistemleri, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi, ve şeritten ayrılma ikazıyla ikinci seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

Togg T10X Multimedya Özellikleri

Togg T10X’te standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergeler arasında 12,3 inç araç gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence (multimedya ekranı), 41,3 inç uçtan uca ambiyans ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunuyor.

Togg Ön Sipariş Nasıl Verilir?

TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.

TOGG'un Bir Sonraki Modeli 2024 Sonunda Hazır Olacak

TOGG (Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu) CEO'su Gürcan Karakaş, bir sonraki otomobil modelini 2024 yılının sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Bu açıklama, TOGG'un hızla büyüyen elektrikli otomobil piyasasında daha geniş bir yelpazeye ulaşmayı hedeflediğinin bir göstergesi.

Karakaş, "2024'ün sonu, 2025'in başı bizim aynı zamanda yurtdışına açılacağımız bir dönem olacak" ifadelerini kullanarak markanın küresel genişleme planlarına da işaret etti. Bu, TOGG'un Türkiye dışındaki pazarlarda da rekabet etme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, markanın genişleyen altyapısını ve hizmetlerini de belirtti. TOGG, şu anda Türkiye'deki 7 farklı bölgede 22 servis noktasına sahip. Ayrıca, yıl sonuna kadar her 25 kilometrede bir olacak şekilde toplamda 650'ye yakın şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Bu, elektrikli araçların kullanılabilirliğini ve kullanıcıların yaşadığı rahatlığı artırmayı amaçlıyor.

Bu, TOGG'un hem yerel hem de global düzeyde elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olma hedefini vurgulayan önemli bir açıklama oldu.

Yenigün Haber Merkezi