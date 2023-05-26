2023 tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatıyor? 26 Mayıs 2023 tarımsal destek ödemeleri bugün yatacak mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 milyon 801 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu. Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

2023 tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatıyor?

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medyadan, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." diye duyurdu.

26 Mayıs 2023 tarımsal destek ödemeleri bugün yatacak

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." denildi. Tarım ve Orman Bakanlığının paylaşımında, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 19 milyon 460 bin 413 lira, hububat baklagil-dane mısır desteğinin 9 milyon 377 bin 810 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 326 bin 954 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 2 milyon 36 bin lira, mazot ve gübre desteğinin 924 bin 551 lira ve yem bitkileri desteğinin 676 bin 123 lira olduğu ifade edildi.

Deprem Bölgesindeki Yetiştiricilere Hayvan Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremzede yetiştiricilerimizin telef olan hayvanlarının yerine bedelsiz hayvan dağıtım işlemlerini bugün itibarıyla (26 Mayıs) başlamıştır. Bu kapsamda deprem bölgesindeki yetiştiricilere 43 bin 618 küçükbaş hayvan, bedelsiz olarak verilecektir.