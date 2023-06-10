Hangi Oyunlar İndirime Girecek?
Bu yıl hangi oyunların indirime gireceği henüz netlik kazanmamıştır. Ancak geçmiş yıllarda AAA oyunlarından bağımsız yapımlara kadar geniş bir yelpazede oyunlar büyük indirimlerle sunulmuştur. Oyun listesi açıklandığında bu bilgiyi güncelleyeceğiz.
Diğer İndirim Tarihleri
- Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
- Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
- Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül
- SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim
- Next Fest: 9-16 Ekim
- Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)
- Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
- Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)
Bu dönemlerde de çeşitli oyunlar ve yazılımlar büyük indirimlerle satışa sunulacak. Oyuncuların bu tarihleri takvimlerine eklemeleri tavsiye edilir.Kaynak: HABER MERKEZİ