14 Mayıs öncesi partilerin son seçim anketi sonuçları için güncel veriler geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleşmesiyle birlikte Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi: Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz. Türkiye Genel Seçimleri için son haftalar içerisine girildi.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaşırken oy kaybeden bir partiye dikkat çekti.

AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici. GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

GENAR başkanı Ali İhsan Aktaş 6'lı masa oluşurken CHP'nin oy oranının yüzde 26 seviyesinde İYİ Parti'nin ise yüzde 14 seviyesinde olduğunu aktardı. Ancak o dönemde Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi oy oranını 12 buçuklara düşürdüğünü aktaran Aktaş, daha sonra oranın 13'leri bulduğunu aktardı. "Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var. Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz. İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz."