Diyanet İşleri Başkanı bu yıl fitre ne kadar olacak sorularına ilişkin rakamları açıkladı. Ramazan ayı için ne kadar fitre verileceği ve vatandaşların ne kadar bütçe ayırması gerektiğine dair soruları yanıtladı.

"2023 yılı Ramazan fitresi 70 TL olarak belirlenmiştir."

2023 İlk Oruç Ne zaman Tutulacak? Ramazan Başlangıcı- İstanbul İmsak Vakti...

Hicri takvime göre dini bayramlar her yıl miladi takvimden 11 gün önce kutlanır. Ramazan Mart 2023'e denk geliyor.

Buna göre; Ramazan 23 Mart'ta başlayacak ve son oruç 20 Nisan'da tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kabul edilecek.

Müslümanların kutsal saydığı üç aydan biri olan Ramazan'ın ilk orucu, 22 Mart-23 Mart’ta bağlayan akşamı sahur, ilk iftar yapılacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi