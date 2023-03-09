PYBS BURS ÜCRETİ YATTI MI?

2023 burs ödemeleri henüz başlamadı

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL’ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

eçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL