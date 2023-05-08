PUBG Mobile‘da ücretsiz popülerlik kazanmak için SUKBTc88D ve LLHRTFRT8I gibi kodlar kullanılabilir. Burada yayınlanan kodların yalnızca bir kez çalıştığını unutmayın, bu nedenle PUBG Mobile’da ücretsiz popülerlik kazanmak için bunlara benzer bir kod bulmanız gerekir.

Canon Popülerlik PUBG Mobil Kodu Nasıl Kullanılır?

Okyanuslar Sandığınızdan Daha Derin! Okyanuslar Sandığınızdan Daha Derin!

Ücretsiz bir Canon popülaritesi PUBG Mobile kodu almak için, PUBG Mobile’ı açın> karakter kimliğini kopyalayın> kullanma kodunu girin> ücretsiz Canon popülaritesi PUBG Mobile kullanma kodunu almak için doğrulama kodunu girin. İşte PUBG Mobile için popüler kullanım kodlarından bazıları.

Aşağıda, oyuncuların yeni silahlar, kıyafetler, silah görünümleri ve daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olan bazı popüler PUBG Mobile kodları bulunmaktadır:

  1. SUKBTc88D ve LLHRTFRT8I: Ücretsiz popülerlik kazanmak için kullanılabilir.
  2. CDWMYCQ3N7: Futbol Popülerliği Kodu
  3. HHJKBQQBD6: Canon Popülerlik Kodu
  4. DFHMIY52T: Bisiklet Popülerliği Teklifi Kullanma Kodu
  5. IFIZBz76F: Motosiklet
  6. N58FTU2XJ: M16A4 Silah Derisi
  7. FSIZBZ76F: Motosiklet için Görünüm
  8. LQHZDBTFZ95U: M416 Cilt
  9. C49FPLM9S: Ücretsiz Arkadaş
  10. RAKZBZYTR: KAR98 Keskin Nişancı Silah görünümü
  11. KH77H98VVB: AKM Tabancası İçin Kaplama
  12. NNCZCDZJ6I: Altın Tava Kodu
  13. OPUZBZFWF: Havai Fişek
  14. BHGZBHZK6B: Efsanevi Kıyafet
  15. XDVZBZ3DD: Efsanevi Araç İçin Görünüm
  16. JKZDBTFZM25M: UMP9 Tabancası İçin Kaplama
  17. 9NH10D55: Ücretsiz Falcon
  18. UV18Z66XBF: SCAL-L Tabancası İçin Kaplama

Kodları kullanmak için, PUBG Mobile'ı açın, karakter kimliğinizi kopyalayın, kullanma kodunu girin ve doğrulama kodunu girerek istediğiniz ödülü alın. Bu özel kodlarla, PUBG Mobile oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Ancak, herkesin bu kodlardan yararlanabilmesi için hızlı hareket etmeniz önemlidir!