PUBG Mobile‘da ücretsiz popülerlik kazanmak için SUKBTc88D ve LLHRTFRT8I gibi kodlar kullanılabilir. Burada yayınlanan kodların yalnızca bir kez çalıştığını unutmayın, bu nedenle PUBG Mobile’da ücretsiz popülerlik kazanmak için bunlara benzer bir kod bulmanız gerekir.
Canon Popülerlik PUBG Mobil Kodu Nasıl Kullanılır?
Ücretsiz bir Canon popülaritesi PUBG Mobile kodu almak için, PUBG Mobile’ı açın> karakter kimliğini kopyalayın> kullanma kodunu girin> ücretsiz Canon popülaritesi PUBG Mobile kullanma kodunu almak için doğrulama kodunu girin. İşte PUBG Mobile için popüler kullanım kodlarından bazıları.
Aşağıda, oyuncuların yeni silahlar, kıyafetler, silah görünümleri ve daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olan bazı popüler PUBG Mobile kodları bulunmaktadır:
- SUKBTc88D ve LLHRTFRT8I: Ücretsiz popülerlik kazanmak için kullanılabilir.
- CDWMYCQ3N7: Futbol Popülerliği Kodu
- HHJKBQQBD6: Canon Popülerlik Kodu
- DFHMIY52T: Bisiklet Popülerliği Teklifi Kullanma Kodu
- IFIZBz76F: Motosiklet
- N58FTU2XJ: M16A4 Silah Derisi
- FSIZBZ76F: Motosiklet için Görünüm
- LQHZDBTFZ95U: M416 Cilt
- C49FPLM9S: Ücretsiz Arkadaş
- RAKZBZYTR: KAR98 Keskin Nişancı Silah görünümü
- KH77H98VVB: AKM Tabancası İçin Kaplama
- NNCZCDZJ6I: Altın Tava Kodu
- OPUZBZFWF: Havai Fişek
- BHGZBHZK6B: Efsanevi Kıyafet
- XDVZBZ3DD: Efsanevi Araç İçin Görünüm
- JKZDBTFZM25M: UMP9 Tabancası İçin Kaplama
- 9NH10D55: Ücretsiz Falcon
- UV18Z66XBF: SCAL-L Tabancası İçin Kaplama
Kodları kullanmak için, PUBG Mobile'ı açın, karakter kimliğinizi kopyalayın, kullanma kodunu girin ve doğrulama kodunu girerek istediğiniz ödülü alın. Bu özel kodlarla, PUBG Mobile oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Ancak, herkesin bu kodlardan yararlanabilmesi için hızlı hareket etmeniz önemlidir!