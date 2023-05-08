PUBG Mobile‘da ücretsiz popülerlik kazanmak için SUKBTc88D ve LLHRTFRT8I gibi kodlar kullanılabilir. Burada yayınlanan kodların yalnızca bir kez çalıştığını unutmayın, bu nedenle PUBG Mobile’da ücretsiz popülerlik kazanmak için bunlara benzer bir kod bulmanız gerekir.

Canon Popülerlik PUBG Mobil Kodu Nasıl Kullanılır?

Ücretsiz bir Canon popülaritesi PUBG Mobile kodu almak için, PUBG Mobile’ı açın> karakter kimliğini kopyalayın> kullanma kodunu girin> ücretsiz Canon popülaritesi PUBG Mobile kullanma kodunu almak için doğrulama kodunu girin. İşte PUBG Mobile için popüler kullanım kodlarından bazıları.

Aşağıda, oyuncuların yeni silahlar, kıyafetler, silah görünümleri ve daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olan bazı popüler PUBG Mobile kodları bulunmaktadır:

SUKBTc88D ve LLHRTFRT8I: Ücretsiz popülerlik kazanmak için kullanılabilir. CDWMYCQ3N7: Futbol Popülerliği Kodu HHJKBQQBD6: Canon Popülerlik Kodu DFHMIY52T: Bisiklet Popülerliği Teklifi Kullanma Kodu IFIZBz76F: Motosiklet N58FTU2XJ: M16A4 Silah Derisi FSIZBZ76F: Motosiklet için Görünüm LQHZDBTFZ95U: M416 Cilt C49FPLM9S: Ücretsiz Arkadaş RAKZBZYTR: KAR98 Keskin Nişancı Silah görünümü KH77H98VVB: AKM Tabancası İçin Kaplama NNCZCDZJ6I: Altın Tava Kodu OPUZBZFWF: Havai Fişek BHGZBHZK6B: Efsanevi Kıyafet XDVZBZ3DD: Efsanevi Araç İçin Görünüm JKZDBTFZM25M: UMP9 Tabancası İçin Kaplama 9NH10D55: Ücretsiz Falcon UV18Z66XBF: SCAL-L Tabancası İçin Kaplama

Kodları kullanmak için, PUBG Mobile'ı açın, karakter kimliğinizi kopyalayın, kullanma kodunu girin ve doğrulama kodunu girerek istediğiniz ödülü alın. Bu özel kodlarla, PUBG Mobile oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Ancak, herkesin bu kodlardan yararlanabilmesi için hızlı hareket etmeniz önemlidir!