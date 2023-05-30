POMEM sonuçları açıklandı mı 2023? POMEM başvuru sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? POMEM Ücreti ne kadar? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. POMEM 30. Dönem giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak 10 bin 600 öğrenci başvuru hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Sınav sonucu açıklandıktan sonra, başvuru sonuçlarının nereden, nasıl öğreneceğini, sınav ücretini nereye yatırılacağını araştırıyor. Yenigün gazetesi olarak sizler için merak ettiklerinizi derledik. İşte tüm detaylar...

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavı için aday belirleme ön başvuru sonuçlarını açıkladı. 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alınan başvuruların sonuçlarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, başvuru sonuçlarını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Sınavı için aday belirleme ön başvurularının tamamlandığını duyurdu. Başvurular, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başvuruların toplam sayısı ise 121.120 adayı bulmuştur.

Başvuranların dağılımı cinsiyet ve mezuniyet durumuna göre belirtilmiştir. Lisans mezunu olarak başvuran adayların sayısı, erkeklerde 33.586, kadınlarda 27.669 olmak üzere toplam 61.255'tir. Ön lisans mezunu olarak başvuran adayların sayısı ise, erkeklerde 38.790, kadınlarda 21.075 olmak üzere toplam 59.865'tir. Ayrıca, başvuran adaylar arasında şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarının da dahil olduğu 259 kişi bulunmaktadır.

Başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonucunda, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak belirlenen kontenjan kadar aday çağrılmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, lisans mezunu olarak 33.509 erkek ve 15.801 kadın, ön lisans mezunu olarak 17.003 erkek ve 4.201 kadın olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Ancak, şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjan kapsamında değerlendirilmemiştir.

POMEM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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30. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav başvuru ücreti belirlenmiştir. Adaylar, 400.00 TL (dört yüz Türk Lirası) olan bu ücreti ödemeleri gerekmektedir. Sınav başvuru ücreti, 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan başlayarak 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'da bulunan "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı" adlı hesaba yatırılmalıdır.



Belirtilen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınav aşamalarına katılamayacaklardır. Sınav ücretini ödemeyen adayların yerine, sırası gelen diğer adaylara bir defaya mahsus olmak üzere sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınacaktır.